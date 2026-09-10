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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीउत्तराखंड में PCS में 67 पदों पर भर्ती, DSP और डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका 

उत्तराखंड में PCS में 67 पदों पर भर्ती, DSP और डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका 

UKPSC ने राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए प्रदेश के अलग-अलग विभागों में ग्रुप बी के कुल 67 पदों को भरा जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Sep 2026 03:36 PM (IST)
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए प्रदेश के अलग-अलग विभागों में ग्रुप बी के कुल 67 पदों को भरा जाएगा. इनमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट होमगार्ड, वित्त अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समेत कई दूसरे पद शामिल है. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. योग्य एलिजिबल उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 29 सितंबर ही है. 

DSP के हैं सबसे ज्यादा पद 

UKPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 67 रिक्तियों में सबसे ज्यादा 14 पद पुलिस उपाधीक्षक के हैं. डिप्टी कलेक्टर के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के 8, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 5 और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 5 पद हैं. वहीं वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी के 4, संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक/उपसचिव के 4, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 2 और सहायक निदेशक कारखाना/बॉयलर के 2 पद है. सहायक आयुक्त राज्य कर, सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी कैटेगरी 1, उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त और उद्यान विकास अधिकारी कैटेगरी 2 के एक-एक पद रखे गए हैं. राज्य कर अधिकारी के 5 और महिला कल्याण विभाग में केस वर्कर के 3 पद भी भर्ती में शामिल है. 

67 पदों का कैटेगरी वाइज ब्यौरा

कुल 67 पदों में 37 पद सामान्य वर्ग के लिए है. अनुसूचित जाति के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित है. कुल पदों पर उत्तराखंड की महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा. 

किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?

भर्ती में शामिल अधिकांश पद लेवल 10 के हैं, जिनका सैलरी 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक है. राज्य कर अधिकारी का पद लेवल 7 में है, जिसकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 रुपये है. वहीं केस वर्कर के लिए लेवल 6 के तहत 35,400 से 1,12,400 रुपये तक सैलरी निर्धारित है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

ज्यादातर पदों के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है. हालांकि कुछ पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है. सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन की योग्यता चाहिए. उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन निर्धारित है. सहायक श्रम आयुक्त के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है. वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग के पद के लिए संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड की योग्यता दी गई है. सहायक निदेशक कारखाना/बॉयलर के लिए मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, जबकि उद्यान विकास अधिकारी के लिए हॉर्टिकल्चर या कृषि से संबंधित डिग्री जरूरी होगी. वही केस वर्कर पद के लिए समाजशास्त्र, एप्लाइड सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है. 

कितने चरणों में होगा चयन?

यूकेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया के आवेदन 9 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर तक आवेदन जारी रहेंगे. आवेदन में सुधार के लिए 7 से 16 अक्टूबर तक विंडो खुलेगी. वहीं उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरणों के जरिए किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर होंगे, जबकि मुख्य परीक्षा में समान हिंदी निबंध और सामान्य अध्ययन के अलग-अलग पेपर शामिल है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
JObs UKPSC PCS Recruitment 2026 Uttarakhand PCS Recruitment
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