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देश का सबसे असाक्षर जिला कौन-सा, यहां कुल कितने लोग पढ़े-लिखे?
2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,999 थी. इनमें कुल 2,09,754 लोग साक्षर थे. साक्षर आबादी में पुरुषों की संख्या 1,20,905 और महिलाओं की संख्या 88,849 थी.
भारत को आजाद हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश में शिक्षा को लेकर तस्वीर एक जैसी नहीं है. कई इलाकों में साक्षरता दर काफी बेहतर है, तो कुछ जिलों में आज भी बड़ी आबादी पढ़ाई से दूर हैं. इन्हीं जिलों में मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भी आता है. जहां जिसे कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहां की औसत साक्षरता दर महज 36.10 फीसदी थी. इस जिले की ग्रामीण आबादी में या आंकड़ा और भी कम होकर 32.08 फीसदी रह जाता है. वहीं शहरी इलाकों में साक्षरता दर 80.05 फीसदी दर्ज की गई थी.
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Published at : 10 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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