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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादेश का सबसे असाक्षर जिला कौन-सा, यहां कुल कितने लोग पढ़े-लिखे?

देश का सबसे असाक्षर जिला कौन-सा, यहां कुल कितने लोग पढ़े-लिखे?

2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,999 थी. इनमें कुल 2,09,754 लोग साक्षर थे. साक्षर आबादी में पुरुषों की संख्या 1,20,905 और महिलाओं की संख्या 88,849 थी.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Sep 2026 08:46 AM (IST)
2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,999 थी. इनमें कुल 2,09,754 लोग साक्षर थे. साक्षर आबादी में पुरुषों की संख्या 1,20,905 और महिलाओं की संख्या 88,849 थी.

भारत को आजाद हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश में शिक्षा को लेकर तस्वीर एक जैसी नहीं है. कई इलाकों में साक्षरता दर काफी बेहतर है, तो कुछ जिलों में आज भी बड़ी आबादी पढ़ाई से दूर हैं.  इन्हीं जिलों में मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भी आता है. जहां जिसे कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहां की औसत साक्षरता दर महज 36.10 फीसदी थी. इस जिले की ग्रामीण आबादी में या आंकड़ा और भी कम होकर 32.08 फीसदी रह जाता है. वहीं शहरी इलाकों में साक्षरता दर 80.05 फीसदी दर्ज की गई थी.

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2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,999 थी. इनमें कुल 2,09,754 लोग साक्षर थे. साक्षर आबादी में पुरुषों की संख्या 1,20,905 और महिलाओं की संख्या 88,849 थी. यानी जिले में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की तुलना में ज्यादा थी.
2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की कुल आबादी 7,28,999 थी. इनमें कुल 2,09,754 लोग साक्षर थे. साक्षर आबादी में पुरुषों की संख्या 1,20,905 और महिलाओं की संख्या 88,849 थी. यानी जिले में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की तुलना में ज्यादा थी.
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पुरुष साक्षरता दर 42.02 फीसदी दर्ज की गई, जबकि महिला साक्षरता 30.29 फीसदी थी. वहीं 2001 की जनगणना में जिले की कुल साक्षरता दर 31.10 फीसदी थी. उस समय पुरुष साक्षरता 40.18 फीसदी और महिलाओं की साक्षरता दर 22.01 फीसदी थी. इस तरह 2011 तक महिलाओं की साक्षरता के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई.
पुरुष साक्षरता दर 42.02 फीसदी दर्ज की गई, जबकि महिला साक्षरता 30.29 फीसदी थी. वहीं 2001 की जनगणना में जिले की कुल साक्षरता दर 31.10 फीसदी थी. उस समय पुरुष साक्षरता 40.18 फीसदी और महिलाओं की साक्षरता दर 22.01 फीसदी थी. इस तरह 2011 तक महिलाओं की साक्षरता के आंकड़े में भी बढ़ोतरी हुई.
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अलीराजपुर की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है. 2011 में जिले की 92.17 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में थी. ग्रामीण इलाकों में कुल 6,71,925 लोग रहते थे. ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 32.08 फीसदी थी. यहां पुरुषों की साक्षरता दर 37.85 फीसदी और महिलाओं की 26.45 फीसदी दर्ज की गई.
अलीराजपुर की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है. 2011 में जिले की 92.17 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में थी. ग्रामीण इलाकों में कुल 6,71,925 लोग रहते थे. ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 32.08 फीसदी थी. यहां पुरुषों की साक्षरता दर 37.85 फीसदी और महिलाओं की 26.45 फीसदी दर्ज की गई.
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ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1,70,812 लोग साक्षात थे, जिनमें 99,574 पुरुष और 71,238 महिलाएं थी. इसके मुकाबले शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति काफी अलग दिखाई देती है. जिले की सिर्फ 7.83 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है. यहां 57,074 लोगों की आबादी में 38,942 लोग साक्षर थे. शहरी साक्षरता दर 80.05 फीसदी थी. पुरुष साक्षरता 86.48 फीसदी और महिला साक्षरता 73.43 दर्ज की गई.
ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1,70,812 लोग साक्षात थे, जिनमें 99,574 पुरुष और 71,238 महिलाएं थी. इसके मुकाबले शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति काफी अलग दिखाई देती है. जिले की सिर्फ 7.83 फीसदी आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है. यहां 57,074 लोगों की आबादी में 38,942 लोग साक्षर थे. शहरी साक्षरता दर 80.05 फीसदी थी. पुरुष साक्षरता 86.48 फीसदी और महिला साक्षरता 73.43 दर्ज की गई.
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जिले के आंकड़ों में महिलाओं और पुरुष साक्षरता के बीच बड़ा अंतर भी दिखाई देता है. कुल जिले में पुरुषों की साक्षरता दर 40.02 फीसदी थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 30.29 फीसदी रहा. ग्रामीण इलाकों में यह अंतर और बढ़ जाता है. यहां पुरुष साक्षरता 37.85 फीसदी और महिला साक्षरता 26.45 फीसदी थी. शहरी क्षेत्रों में भी पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से ज्यादा रही, हालांकि दोनों के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर थे.
जिले के आंकड़ों में महिलाओं और पुरुष साक्षरता के बीच बड़ा अंतर भी दिखाई देता है. कुल जिले में पुरुषों की साक्षरता दर 40.02 फीसदी थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 30.29 फीसदी रहा. ग्रामीण इलाकों में यह अंतर और बढ़ जाता है. यहां पुरुष साक्षरता 37.85 फीसदी और महिला साक्षरता 26.45 फीसदी थी. शहरी क्षेत्रों में भी पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से ज्यादा रही, हालांकि दोनों के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर थे.
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2011 में अलीराजपुर की आबादी 7,28,999 थी. इसमें 3,62,542 पुरुष और तीन 3,66,457 महिलाएं थी. 2001 में जिले की आबादी 6,10,275 थी. इस दौरान आबादी में 19.45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 3,182 वर्ग किलोमीटर है और 2011 में यहां आबादी का घनत्व 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. जिले की कुल आबादी में बड़ी हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की थी, जबकि शहरी आबादी 7.83 फीसदी थी.
2011 में अलीराजपुर की आबादी 7,28,999 थी. इसमें 3,62,542 पुरुष और तीन 3,66,457 महिलाएं थी. 2001 में जिले की आबादी 6,10,275 थी. इस दौरान आबादी में 19.45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 3,182 वर्ग किलोमीटर है और 2011 में यहां आबादी का घनत्व 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. जिले की कुल आबादी में बड़ी हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्र की थी, जबकि शहरी आबादी 7.83 फीसदी थी.
Published at : 10 Sep 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Education News Alirajpur Literacy Rate Least Literate District In India

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