देश का सबसे असाक्षर जिला कौन-सा, यहां कुल कितने लोग पढ़े-लिखे?

जिले के आंकड़ों में महिलाओं और पुरुष साक्षरता के बीच बड़ा अंतर भी दिखाई देता है. कुल जिले में पुरुषों की साक्षरता दर 40.02 फीसदी थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 30.29 फीसदी रहा. ग्रामीण इलाकों में यह अंतर और बढ़ जाता है. यहां पुरुष साक्षरता 37.85 फीसदी और महिला साक्षरता 26.45 फीसदी थी. शहरी क्षेत्रों में भी पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से ज्यादा रही, हालांकि दोनों के आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर थे.