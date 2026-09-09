46 लाख की नौकरी ठुकराई, 7 बार एसएसबी में फेल; फिर ऐसे आर्मी ऑफिसर बने शारदेंदु

सेना में अधिकारी बनने की राह शारदेंदु के लिए आसान नहीं रही. उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में कुल आठ बार हिस्सा लिया. शुरुआती साथ प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने सेना में जाने की कोशिश बंद नहीं की. वहीं आठवीं बार उन्होंने आखिरकार परीक्षा पास कर ली. टेक्निकल एंट्री के जरिए भारतीय सेना में उनका चयन हुआ. इस रास्ते में उनकी टेक्निकल एजुकेशन और सेना में करियर को एक साथ जोड़ने का मौका मिला.