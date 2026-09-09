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46 लाख की नौकरी ठुकराई, 7 बार एसएसबी में फेल; फिर ऐसे आर्मी ऑफिसर बने शारदेंदु
लखनऊ के 27 वर्षीय शारदेंदु तिवारी ने अपने लिए अमेजॉन के क्लाउड इंजीनियरिंग के तौर पर काम की कॉर्पोरेट करियर की अच्छी नौकरी के बावजूद भारतीय सेना में जाने का सपना नहीं छोड़ा.
आज के समय में किसी भी युवा के सामने अगर 46 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी हो और इसके साथ एयरबस जैसी बड़ी एयरोस्पेस कंपनी में काम करने का मौका भी मिल रहा हो तो शायद ही कोई उसे नौकरी को छोड़ने का फैसला करेगा. लेकिन लखनऊ के 27 वर्षीय शारदेंदु तिवारी ने अपने लिए इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना. अमेजॉन के क्लाउड इंजीनियरिंग के तौर पर काम करने वाले शारदेंदु ने कॉर्पोरेट करियर की अच्छी नौकरी के बावजूद भारतीय सेना में जाने का सपना नहीं छोड़ा. खास बात यह है कि सेना में पहुंचने से पहले उन्हें लगातार सात बार असफलताओं का सामना करना पड़ा. लेकिन आठवीं कोशिश में आखिरकार उनका चयन हो गया
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Published at : 09 Sep 2026 08:20 PM (IST)
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