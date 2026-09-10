वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को दिया खास तोहफा, वीडियो आपका भी जीत लेगा दिल
ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को खास तोहफा दिया, जिसका BCCI ने वीडियो शेयर किया. तो आइए जानते हैं कि यह खास तोहफा क्या है.
जीत के बाद का जश्न अक्सर मैदान से ज्यादा दिल में याद रह जाता है. ईस्ट जोन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद टीम के हडल में कई खूबसूरत पल देखने को मिले. इनमें सबसे खास पल तब आया, जब वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को साइन वाली एक टी-शर्ट दी. टी-शर्ट पर टीम के खिलाड़ियों के साइन नजर आ रहे हैं, जो इसे एक यादगार तोहफा बना रहे हैं.
वीडियो में वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमी को यह टी-शर्ट देते हुए नजर आते हैं. टी-शर्ट पर खिलाड़ियों के साइन हैं. शमी के लिए यह सिर्फ एक टी-शर्ट नहीं, बल्कि टीम के साथ बिताए इस खास सफर की याद जैसा नजर आता है.
A special tribute to @MdShami11 ✨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Praise for Vaibhav Sooryavanshi 👏
A historic win after 13 years 🏆
Two motivating speeches 🗣️
🎥 Step inside the East Zone huddle to catch all the precious moments 🙌#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/F0JSTEUrBq
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वैभव की हुई जमकर तारीफ
ईस्ट जोन के टीम के बीच में वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की गई. युवा खिलाड़ी के लिए टीम के बीच जिस तरह की बातें हुईं, उससे माहौल काफी खास नजर आया. जीत के बाद टीम के साथ वैभव का यह पल भी यादगार बन गया.
13 साल बाद मिली बड़ी खुशी
ईस्ट जोन ने 13 साल के लंबे इंतजार के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया हैं. इस ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों ने साथ मिलकर जश्न मनाया. इस दौरान टीम के खिलाड़ियों ने हौसला बढ़ाने वाली बातें भी कीं, जिसने जीत की खुशी को और खास बना दिया.
वीडियो में दिखे दिल छू लेने वाले पल
पूरे वीडियो में खिलाड़ियों के बीच की खुशी और आपसी सम्मान साफ दिखाई देता है. शमी को दी गई साइन वाली टी-शर्ट से लेकर वैभव की तारीफ और जीत के बाद के जश्न तक, ईस्ट जोन के हडल के ये पल काफी खास हैं. यही वजह है कि यह वीडियो फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है.