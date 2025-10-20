दिल्ली के इस कॉलेज से पढ़ी हैं श्रीलंका की प्रधानमंत्री, जानें यहां कैसे होता है एडमिशन?

स्कूल और कॉलेज के दिन सभी के लिए वो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, जो जीवन भर याद रहता है और उन पलों को याद करते ही मन खुश हो जाता है. इस बात का अंदाजा आप श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या को देखकर भी लगाया जा सकता है.

दरअसल, श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या पद संभालने के बाद अपने पहले भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपने उस जगह के लिए भी समय निकाला जहां उन्होंने अपने जीवन के जरूरी साल गुजारे. ऐसे में उन्होंने अपने कॉलेज में भी विजिट किया और सभी मोमेंट्स को रिलीव किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली के किस कॉलेज से पढ़ी है श्रीलंका की पीएम.

कई साल बाद क्लासरूम पहुंचीं डॉ. हरिनी

श्रीलंका की पीएम डॉ. हरिनी अमरसूर्या दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज से पढ़ी हैं. यह बात 31 साल पुरानी है, जब हरिनी हिन्दू कॉलेज से समाजशास्त्र में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी. आज इतने सालों बाद भारत आके उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय हिन्दू कॉलेज के लिए भी निकाला और अपने क्लासरूम गई. इतना ही नहीं उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ गप्पे भी लड़ाए और इस बेंच पर भी बैठी कहा बैठकर वो अक्सर नोट्स बनाया करती थी.

हिंदू कॉलेज का इतिहास

डीयू का हिन्दू कॉलेज काफी पुराना है. ये कॉलेज स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है. दरअसल, 1899 में स्थापित ये कॉलेज आजादी के आंदोलन में नेशनलिस्ट का गढ़ माना जाता रहा है. इस कॉलेज ने समय समय पर देश को एक से एक बड़े नेता दिए है. इस कॉलेज की खास बात ये है कि यहां स्टूडेंट्स पार्लियामेंट भी है, जो साल 1935 में बनी थी.

कैसे ले सकते हैं हिन्दू कॉलेज में एडमिशन?

हिंदू कॉलेज भारत के टॉप कॉलेज में से एक है. ऐसे में इसमें एडमिशन मिलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा होता है. इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को सीयूईटी का एग्जाम देना होता है. इसके बाद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन सीट एलोकेशन के लिए प्राथमिकताएं भरनी होती है. यहां एडमिशन आपके सीयूईटी स्कोर, आपके चुने हुए कोर्स और सीटों की उपलब्धता के आधार पर मिलता है.

