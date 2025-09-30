हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाSchool Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी

School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी

School Holidays In October 2025: अक्टूबर 2025 स्कूली बच्चों के लिए बेहद खास होगा क्योंकि इस महीने गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ जैसे बड़े त्योहारों की वजह से कई दिन छुट्टियां रहेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 30 Sep 2025 10:48 AM (IST)
School Holidays In October 2025: अक्टूबर 2025 स्कूली बच्चों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. इस महीने एक के बाद एक बड़े त्योहार और खास अवसर पड़ रहे हैं. गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे पर्वों के कारण स्कूलों में कई दिनों तक छुट्टियां रहेंगी. इसके साथ ही रविवार और शनिवार के अवकाश भी जुड़ जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को आराम और त्योहारों का आनंद लेने का भरपूर समय मिलेगा.

हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर त्योहारों से सजा हुआ है. लेकिन खास बात यह है कि कई त्योहार लगातार आ रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन पड़ रहे हैं. ऐसे में बच्चों के लिए यह दिन डबल सेलिब्रेशन का मौका होगा.

अक्टूबर के रविवार और शनिवार

इस बार अक्टूबर में कुल चार रविवार पड़ रहे हैं - 5, 12, 19 और 26 तारीख को. वहीं, जिन स्कूलों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है, वहां 11 और 25 अक्टूबर को भी अवकाश रहेगा. इसका मतलब है कि बच्चों को हर हफ्ते आराम करने और त्योहार मनाने का अच्छा समय मिलेगा.

बड़े त्योहारों की छुट्टियां

  • 2 अक्टूबर - गांधी जयंती और दशहरा
  • 20 अक्टूबर - दिवाली
  • 22 अक्टूबर - गोवर्धन पूजा
  • 23 अक्टूबर - भाई दूज
  • 27 अक्टूबर - ललाई छठ
  • 28 अक्टूबर - छठ पूजा

इस बार दिवाली सोमवार 20 अक्टूबर को पड़ रही है. इससे पहले 19 अक्टूबर को रविवार का अवकाश रहेगा और फिर अगले दिन दिवाली की छुट्टी. उसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को लगातार गोवर्धन पूजा और भाई दूज पड़ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों को त्योहारों का आनंद लगातार कई दिनों तक मिलेगा.

लगातार छुट्टियों का मजा

अक्टूबर का तीसरा सप्ताह बच्चों के लिए बेहद खास रहेगा. रविवार 19 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू होंगी, फिर 20 को दिवाली, 22 को गोवर्धन पूजा और 23 को भाई दूज. यानी स्कूल जाने का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा. यह बच्चों और परिवारों दोनों के लिए खुशी का मौका होगा, क्योंकि सभी एक साथ त्योहारों का आनंद ले पाएंगे.

Published at : 30 Sep 2025 10:48 AM (IST)
Education Education News October 2025 School Holidays
