गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाछात्रों की मंत्री को धमकी, फेरों से पहले भर्ती शेड्यूल नहीं आया तो बाराती बनेंगे अभ्यर्थी

छात्रों की मंत्री को धमकी, फेरों से पहले भर्ती शेड्यूल नहीं आया तो बाराती बनेंगे अभ्यर्थी

यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी पर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जारी किया अनोखा शादी कार्ड, 27 नवंबर को पोस्टर लेकर दिल्ली पहुंचने का ऐलान, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 21 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विवाद अब एक बेहद दिलचस्प और अनोखे मोड़ पर पहुंच गया है. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी के वायरल कार्ड के बाद, अब आंदोलनकारी युवाओं ने सरकार को एक खुला चेतावनी दे दिया है। 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री के शादी के फेरों से पहले विभाग ने उनकी भर्ती का नया शेड्यूल जारी नहीं किया, तो वे सभी मिलकर सीधे शादी समारोह में पहुंच जाएंगे.
 
बेरोजगार युवाओं के इस नए एलान ने सोशल मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है. यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए युवाओं द्वारा अपनाया गया अब तक का सबसे अनोखा दबाव बनाने का तरीका है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभ्यर्थियों की नई रणनीति क्या है.
CAAIChAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: "Google Sans", Arial, sans-serif, "Noto Color Emoji"; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">

क्या लिखा है इस अनोखे शादी के कार्ड में?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड को बिल्कुल असली शादी के कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पावन वैवाहिक बंधन में शुभ विवाह का नाम लिखा हुआ है. इसमें आगे लिखा गया है कि इस विवाह की खुशी में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेष रूप से आमंत्रित हैं. साथ ही, कार्ड में शादी की तारीख 27 नवम्बर 2026 और स्थान दिल्ली लिखा गया है.

छात्रों की मंत्री को धमकी, फेरों से पहले भर्ती शेड्यूल नहीं आया तो बाराती बनेंगे अभ्यर्थी

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
30 सितंबर को आएगा NEET PG 2026 रिजल्ट, आंसर की का ऐलान नहीं 
30 सितंबर को आएगा NEET PG 2026 रिजल्ट, आंसर की का ऐलान नहीं 
शिक्षा
किस IIT में सबसे ज्यादा छात्रों की मौत? चौंका देंगे 5 साल के आंकड़े
किस IIT में सबसे ज्यादा छात्रों की मौत? चौंका देंगे 5 साल के आंकड़े
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
शिक्षा
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 80% प्रश्न पुराने, उम्मीदवारों ने की जांच की मांग
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 80% प्रश्न पुराने, उम्मीदवारों ने की जांच की मांग

 कार्ड के सबसे नीचे एक नोट लिखा है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा है- इस शुभ अवसर पर पोस्टर बैनर के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें. यानी अभ्यर्थी इस कथित शादी में अपने हक के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचने की बात कह रहे हैं. 

फेरों से पहले चाहिए तारीख अभ्यर्थियों की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड को बिल्कुल असली शादी के कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पावन वैवाहिक बंधन में शुभ विवाह का नाम लिखा हुआ है. इसमें आगे लिखा गया है कि इस विवाह की खुशी में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेष रूप से आमंत्रित हैं. साथ ही, कार्ड में शादी की तारीख 27 नवम्बर 2026 और स्थान दिल्ली लिखा गया है. 

 कार्ड के सबसे नीचे एक नोट लिखा है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा है- इस शुभ अवसर पर पोस्टर बैनर के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें. यानी अभ्यर्थी इस कथित शादी में अपने हक के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचने की बात कह रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: यूपी में जल्द होगी होमगार्ड भर्ती, 7600 पदों पर आने वाली है वैकेंसी

शादी में आशीर्वाद के साथ मांगेंगे अपना हक

अभ्यर्थियों ने बहुत ही अनोखे लहजे में कहा है कि वे वहां कोई हंगामा करने नहीं, बल्कि मंत्री जी को उनके नए जीवन की शुरुआत पर बधाई और आशीर्वाद देने जाएंगे. लेकिन इसके साथ ही, वे अपने हाथों में तख्तियां और बैनर भी रखेंगे, ताकि वहां आने वाले VVIP मेहमानों और देश की जनता को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के योग्य युवा शिक्षक आज भी सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं. युवाओं का मानना है कि इस अनोखे कदम से विभाग पर नैतिक दबाव बनेगा और उनकी फाइलों पर अटके काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.

यह भी पढ़ें: 15 बार फेल, नेवी में 15 साल नौकरी, फिर मयंक ने ऐसे क्रैक किया UPSC CAPF

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Sandeep Singh Wedding Card Education Minister Sandeep Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
30 सितंबर को आएगा NEET PG 2026 रिजल्ट, आंसर की का ऐलान नहीं 
30 सितंबर को आएगा NEET PG 2026 रिजल्ट, आंसर की का ऐलान नहीं 
शिक्षा
किस IIT में सबसे ज्यादा छात्रों की मौत? चौंका देंगे 5 साल के आंकड़े
किस IIT में सबसे ज्यादा छात्रों की मौत? चौंका देंगे 5 साल के आंकड़े
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
शिक्षा
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 80% प्रश्न पुराने, उम्मीदवारों ने की जांच की मांग
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 80% प्रश्न पुराने, उम्मीदवारों ने की जांच की मांग
Advertisement

वीडियोज

Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Rajasthan Mayor Result Live: कांग्रेस पार्षद के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज, खाटूश्यामजी में बढ़ा मतदान का समय
Live: कांग्रेस पार्षद के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज, खाटूश्यामजी में बढ़ा मतदान का समय
इंडिया
20 सालों में IIT कैंपस में हुईं इतनी मौतें, पूर्व छात्र ने डेटा जारी कर किया दावा
20 सालों में IIT कैंपस में हुईं इतनी मौतें, पूर्व छात्र ने डेटा जारी कर किया दावा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने OMG 2 का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी पंकज त्रिपाठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
स्पोर्ट्स
Asian Games Day 3 Live: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
LIVE: कबड्डी में भारत का कमाल, बांग्लादेश को बुरी तरह हराया
विश्व
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
ब्रिटेन में त्वचा के रंग के आधार पर नागरिकता! पूर्व PM सुनक ने दी चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
इंडिया
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget