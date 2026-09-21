छात्रों की मंत्री को धमकी, फेरों से पहले भर्ती शेड्यूल नहीं आया तो बाराती बनेंगे अभ्यर्थी
यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी पर 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जारी किया अनोखा शादी कार्ड, 27 नवंबर को पोस्टर लेकर दिल्ली पहुंचने का ऐलान, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल.
क्या लिखा है इस अनोखे शादी के कार्ड में?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड को बिल्कुल असली शादी के कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पावन वैवाहिक बंधन में शुभ विवाह का नाम लिखा हुआ है. इसमें आगे लिखा गया है कि इस विवाह की खुशी में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेष रूप से आमंत्रित हैं. साथ ही, कार्ड में शादी की तारीख 27 नवम्बर 2026 और स्थान दिल्ली लिखा गया है.
कार्ड के सबसे नीचे एक नोट लिखा है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा है- इस शुभ अवसर पर पोस्टर बैनर के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें. यानी अभ्यर्थी इस कथित शादी में अपने हक के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचने की बात कह रहे हैं.
फेरों से पहले चाहिए तारीख अभ्यर्थियों की मांग
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड को बिल्कुल असली शादी के कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पावन वैवाहिक बंधन में शुभ विवाह का नाम लिखा हुआ है. इसमें आगे लिखा गया है कि इस विवाह की खुशी में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेष रूप से आमंत्रित हैं. साथ ही, कार्ड में शादी की तारीख 27 नवम्बर 2026 और स्थान दिल्ली लिखा गया है.
कार्ड के सबसे नीचे एक नोट लिखा है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा है- इस शुभ अवसर पर पोस्टर बैनर के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें. यानी अभ्यर्थी इस कथित शादी में अपने हक के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचने की बात कह रहे हैं.
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शादी में आशीर्वाद के साथ मांगेंगे अपना हक
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