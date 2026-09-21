छात्रों की मंत्री को धमकी, फेरों से पहले भर्ती शेड्यूल नहीं आया तो बाराती बनेंगे अभ्यर्थी

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विवाद अब एक बेहद दिलचस्प और अनोखे मोड़ पर पहुंच गया है. बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी के वायरल कार्ड के बाद, अब आंदोलनकारी युवाओं ने सरकार को एक खुला चेतावनी दे दिया है। 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री के शादी के फेरों से पहले विभाग ने उनकी भर्ती का नया शेड्यूल जारी नहीं किया, तो वे सभी मिलकर सीधे शादी समारोह में पहुंच जाएंगे.

बेरोजगार युवाओं के इस नए एलान ने सोशल मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है. यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए युवाओं द्वारा अपनाया गया अब तक का सबसे अनोखा दबाव बनाने का तरीका है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभ्यर्थियों की नई रणनीति क्या है.

फेरों से पहले चाहिए तारीख अभ्यर्थियों की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शादी के कार्ड को बिल्कुल असली शादी के कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है. कार्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पावन वैवाहिक बंधन में शुभ विवाह का नाम लिखा हुआ है. इसमें आगे लिखा गया है कि इस विवाह की खुशी में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेष रूप से आमंत्रित हैं. साथ ही, कार्ड में शादी की तारीख 27 नवम्बर 2026 और स्थान दिल्ली लिखा गया है.

कार्ड के सबसे नीचे एक नोट लिखा है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा है- इस शुभ अवसर पर पोस्टर बैनर के साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें. यानी अभ्यर्थी इस कथित शादी में अपने हक के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचने की बात कह रहे हैं.

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शादी में आशीर्वाद के साथ मांगेंगे अपना हक

अभ्यर्थियों ने बहुत ही अनोखे लहजे में कहा है कि वे वहां कोई हंगामा करने नहीं, बल्कि मंत्री जी को उनके नए जीवन की शुरुआत पर बधाई और आशीर्वाद देने जाएंगे. लेकिन इसके साथ ही, वे अपने हाथों में तख्तियां और बैनर भी रखेंगे, ताकि वहां आने वाले VVIP मेहमानों और देश की जनता को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के योग्य युवा शिक्षक आज भी सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं. युवाओं का मानना है कि इस अनोखे कदम से विभाग पर नैतिक दबाव बनेगा और उनकी फाइलों पर अटके काम तेजी से आगे बढ़ेंगे.

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