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यूपी में जल्द होगी होमगार्ड भर्ती, 7600 पदों पर आने वाली है वैकेंसी

उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में 7600 से अधिक पदों पर जल्द होगी बंपर भर्ती, 10वीं पास युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी का मौका, महिलाओं के लिए भी आरक्षित हो सकते हैं पद.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 21 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार जल्द ही होमगार्ड विभाग में 7,600 से अधिक पदों पर बंपर भर्ती निकालने जा रही है. उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए राज्य सरकार को आधिकारिक प्रस्ताव भेज दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलते ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार का एक शानदार अवसर मिलेगा.

होमगार्ड विभाग में पिछले काफी समय से हजारों पद खाली चल रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी कमी को दूर करने के लिए शासन स्तर पर भर्ती की तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं.

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महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे पद

इस बार की यूपी होमगार्ड भर्ती में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 7,600 पदों में से एक बड़ा हिस्सा महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि होमगार्ड विभाग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि वे भी राज्य की कानून व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी.

भर्ती के लिए क्या होगी योग्यता?

उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं बेहद सरल रखी गई हैं ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा इसमें भाग ले सकें. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. कुछ विशेष पदों के लिए 12वीं पास की योग्यता भी मांगी जा सकती है. इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होने की संभावना है. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों OBC, SC और ST को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी.

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कैसी होगी चयन प्रक्रिया?

सबसे पहले उम्मीदवारों को एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देनी होगी. इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े बेहद सरल और बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए दौड़, लंबाई और सीने का माप के कड़े मानक तय किए गए हैं. अंत में, शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा.

कब तक आ सकती है वैकेंसी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भर्ती का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक से दो महीनों के भीतर, यानी साल 2026 के अंत से पहले इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 10:04 AM (IST)
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