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हिंदी न्यूज़शिक्षारेलवे में 3477 पदों पर भर्ती, 8 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

रेलवे में 3477 पदों पर भर्ती, 8 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है. जिसमें कुल 3,477 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Sep 2026 07:45 PM (IST)
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है. यह भर्ती CEN 06/26 के तहत की जाएगी. जिसमें कुल 3,477 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत रेलवे में ग्रेजुएट लेवल के अलग-अलग नॉन टेक्निकल पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. विस्तृत नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जिसमें पदवार वैकेंसी, पात्रता, परीक्षा और भर्ती से जुड़ी बाकी शर्तें पूरी की जाएगी. 

किन पदों पर होगी भर्ती?

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आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती में कुल 3,477 पद शामिल है. इनमें सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2,750 पद है. इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 371, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 300 और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 56 पद शामिल है. भर्ती में स्टेशन मास्टर और दूसरे ग्रेजुएट लेवल पदों को भी शामिल किया गया है. हालांकि शॉर्ट नोटिस में पदों का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया है. यह विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा. वहीं इस प्रक्रिया में पे लेवल 5 और पे लेवल 6 के पद शामिल है. 

पदों के लिए एलिजिबिलिटी

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी, अंग्रेजी में निर्धारित टाइपिंग दक्षता भी जरूरी है. वहीं उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए आवेदन 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे. उम्मीदवारों को आवेदन के लिए ऑफिशियल पोर्टल के जरिए फॉर्म भरना होगा. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को CEN 06/2026 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ऑप्शन चुनकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी. जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और निर्धारित फीस जमा करनी होगी. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी जांचने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा. 

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कितनी देनी होगी फीस? 

जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये रखी गई है. पहले चरण की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने के बाद, इसमें से 400 रुपये बैंक फीस काट कर वापस की जाएगी. वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, महिला ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस है. सीबीटी-1 में शामिल होने के बाद यह पूरी राशि बैंक फीस की कटौती के बाद वापस की जाएगी. 

दो चरणों में होगी परीक्षा 

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती में पहले सीबीटी-1 और फिर सीबीटी-2 आयोजित किया जाएगा. इसके बाद संबंधित पद के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा. सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा. सीबीटी-1 में 100 सवाल होगी. इसमें जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 सवाल होंगे. परीक्षा के लिए 90 मिनट का टाइम टाइम मिलेगा. वहीं सीबीटी-2 में कुल 120 सवाल होंगे. इसमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 सवाल होंगे. इसके लिए भी 90 मिनट का समय मिलेगा. दोनों सीबीटी में गलत जवाब पर एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
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