कैट 2026 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज,  5 बजे तक ही होगा आवेदन

कैट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब आवेदन प्रक्रिया बंद होने वाली है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर की ओर से कैट 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो 22 सितंबर शाम को 5 बजे बंद कर दी जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वह तय समय तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं. संस्थान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 22 सितंबर की संशोधित अंतिम तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

पहले 15 सितंबर थी आखिरी तारीख

कैट 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख पहले 15 सितंबर तय की गई थी. बाद में आईआईएम इंदौर ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए इसे आगे बढ़ाकर 22 सितंबर कर दिया गया. अब संशोधित शेड्यूल के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म जमा करने से पहले अपनी सारी जानकारी अच्छे से जांच लेने की सलाह दी गई है. रजिस्ट्रेशन के लिए पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के जरिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इसके बाद लॉगिन करके पर्सनल जानकारी, एजुकेशनल डिटेल और दूसरी जानकारी भरनी होगी. उम्मीदवारों को अपनी पसंद के आईआईएम प्रोग्राम और टेस्ट सिटी भी चुननी होगी.

कितनी है कैट 2026 की फीस?

कैट 2026 के लिए इस बार आवेदन शुल्क बढ़ाया गया है. जनरल, ईडब्ल्यूएस और एनसी-ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस 2,700 रुपये है. जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1,350 रुपये फीस निर्धारित है. फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. फाॅर्म के साथ उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में फोटो, सिग्नेचर और जरूरत के अनुसार कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा. फाइनल ईयर के स्टूडेंट को निर्धारित प्रारूप में संस्थान की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा.

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इस दिन होगा कैट 2026 का एग्जाम

कैट 2026 परीक्षा 29 नवंबर 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी. परीक्षा देशभर के 170 शहरों में तीन सेशन में होगी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा कलेक्शन का मौका

आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आईआईएम इंदौर एक सीमित अवधि के लिए एप्लीकेशन एडिट विंडो खोलेगा. हालांकि इस दौरान उम्मीदवार हर जानकारी में बदलाव नहीं कर सकेंगे. केवल फोटोग्राफ, सिग्नेचर और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को एडिट करने की परमिशन मिलेगी. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक कैट 2026 के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें 22 सितंबर यानी कल शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं.

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