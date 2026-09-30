रेलवे में नौकरी देने वाले बोर्ड में ही स्टाफ कम, खाली पड़े 22% से ज्यादा पद

रेलवे में लगातार नई भर्तियां निकाली जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड पर इन भर्तियों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वहीं कर्मचारियों की कमी बनी हुई है. दरअसल आरआरबी प्रयागराज में स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 22.5 फीसदी पद खाली है. यहां 661 पद स्वीकृत है, जबकि 606 कर्मचारी ही तैनात है यानी 75 पद अभी भी रिक्त हैं. भर्ती परीक्षाओं से लेकर उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट की जांच और नियुक्ति से जुड़े काम इसी सीमित स्टाफ के जरिए किए जा रहे हैं.

सिर्फ आरआरबी प्रयागराज ही नहीं उत्तर मध्य रेलवे के अलग-अलग मंडलों में भी कर्मचारियों की कमी सामने आ रही है. प्रयागराज मंडल में 36,196 स्वीकृत पदों में करीब 20 प्रतिशत पद खाली है. वहीं झांसी मंडल में लगभग 19 प्रतिशत और आगरा मंडल में 12 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर कर्मचारी तैनात नहीं है. रेलवे में नई परियोजनाओं और नियमित ट्रेन संचालन से जुड़े काम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में कर्मचारियों की कमी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने भी चिंता जताई है.

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कर्मचारियों पर बढ़ रहा काम का दबाव

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री आरडी यादव के अनुसार पिछले महीने हुई पीएनएम बैठक में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया था. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी का असर कर्मचारियों की छुट्टी पर भी पड़ रहा है. समय पर छुट्टी नहीं मिल पाने और लगातार एक्स्ट्रा काम करने से उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है. वहीं कर्मचारी संगठन लंबे समय से खाली पदों को जल्द भरने की मांग कर रहे हैं. आरडी यादव के अनुसार रेलवे में नई परियोजनाओं के साथ ट्रेन संचालन से जुड़े काम भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो अतिरिक्त काम का बोझ मौजूद कर्मचारियों पर ही बना रहेगा. वहीं रिक्त पदों को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ पीआरओ डॉक्टर अमित मालवीय ने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती एक निर्माता प्रक्रिया है. वहीं सेवानिवृत्ति के कारण जो पद खाली होते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जाता है.

ग्रुप डी भर्ती में अब डीवी और मेडिकल

रेलवे ग्रुप के खाली पदों के बीच रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया भी अगले चरण में पहुंच चुकी है. आरआरसी प्रयागराज के अनुसार 25 से 31 जुलाई 2026 के बीच डीएसए ग्राउंड में 3,736 उम्मीदवारों की फिजिकल दक्षता परीक्षा कराई गई थी. अब सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाना है. इस प्रक्रिया को अक्टूबर से नवंबर के बीच पूरा करने की योजना है. वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की तारीख, स्थान और कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जानकारी जल्दी आरआरसी प्रयागराज की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,438 पद हैं, जिनमें प्रयागराज के हिस्से 2020 पद आए हैं.

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