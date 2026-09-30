जमुई कांड जांच की जिम्मेदारी लेडी सिंघम पर, जानें कौन हैं IPS दीप्ति मोनाली?

आईपीएस बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण दिया. इसके बाद उनकी पहली जरूरी फील्ड पोस्टिंग गया जिले में ट्रेनिंग सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर हुई. गया में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद दीप्ति मोनाली को जमुई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के जिम्मेदारी दी गई है. इस पद पर तैनाती के साथ ही वह जमुई अनुमंडल की कमान संभालने वाली पहली महिला एसडीपीओ बन गई.