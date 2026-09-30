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जमुई कांड जांच की जिम्मेदारी लेडी सिंघम पर, जानें कौन हैं IPS दीप्ति मोनाली?
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 184वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनने वाली अधिकारी दीप्ति फिलहाल जमुई में एसडीपीओ के पद पर तैनात है. वह जमुई अनुमंडल की पहली महिला एसडीपीओ भी हैं.
बिहार के जमुई में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई गंभीर घटना की जांच अब आईपीएस अधिकारी दीप्ति मोनाली की अगुवाई में होगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है. जमुई के सांसद अरुण भारती ने बताया कि टीम को मामले की जांच, सबूत जुटाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है.
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Published at : 30 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Tags :Education News
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