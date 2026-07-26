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हिंदी न्यूज़शिक्षाRPSC परीक्षा में बड़ा बदलाव, AI से जांची जाएंगी कॉपियां

RPSC परीक्षा में बड़ा बदलाव, AI से जांची जाएंगी कॉपियां

RPSC की परीक्षा व्यवस्था में सिर्फ कॉपी जांच ही नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े दूसरे चरणों को भी ज्यादा सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है. इंटरनल ऑडिट के जरिए सिस्टम की कमियां दूर की जाएंगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jul 2026 11:57 AM (IST)
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राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC परीक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की तैयारी में जुट गया है. आयोग के अध्यक्ष ने इंटरनल ऑडिट करवाकर परीक्षा सिस्टम की कमियों और कमजोर कड़ियों को चिन्हित किया है. इसके आधार पर अब एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खास जोर दिया गया है.

सबसे बड़ा बदलाव उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर है. आने वाले समय में AI की मदद से कॉपियों की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया को ज्यादा सटीक बनाने की तैयारी है. इसका मकसद मानवीय गलती की गुंजाइश कम करना और कॉपियों की जांच में एक जैसी प्रक्रिया अपनाना है.

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AI से खत्म होगी मूल्यांकन में गलती की आशंका

AI आधारित सिस्टम से उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए जवाबों को तकनीकी तरीके से पढ़ने और उनका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ गड़बड़ी की आशंका भी कम की जा सकेगी. हालांकि, अंतिम व्यवस्था किस तरह लागू होगी और किन परीक्षाओं में पहले इसका इस्तेमाल होगा, इसे लेकर आयोग की ओर से विस्तृत प्रक्रिया तय की जाएगी।

इंटरनल ऑडिट से दूर होंगी सिस्टम की कमियां 

RPSC की परीक्षा व्यवस्था में सिर्फ कॉपी जांच ही नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े दूसरे चरणों को भी ज्यादा सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है. इंटरनल ऑडिट के जरिए सिस्टम में मौजूद कमियों को सामने लाकर उन्हें दूर करने की योजना बनाई गई है. दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और भरोसा सबसे अहम है. ऐसे में AI और दूसरी तकनीकों के इस्तेमाल से आयोग परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है. खास बात यह है कि अब कॉपियों की जांच में इंसानी प्रक्रिया के साथ AI का तकनीकी सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा और रिजल्ट प्रक्रिया में ज्यादा भरोसा कायम करने की कोशिश होगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence RPSC Rajasthan Public Service Commission RPSC Exams
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