हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद काम के हैं ये टिप्स, आज से ही करें फॉलो

CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद काम के हैं ये टिप्स, आज से ही करें फॉलो

CBSE Board Exam Tips:सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह टिप्स बहुत कारगर हो सकते हैं लिए जाने क्या है वह टिप्स जो आपकी बोर्ड एग्जाम में मदद कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Oct 2025 12:02 PM (IST)
सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट जारी कर दी गई है. बोर्ड एग्जाम की शुरूआत 17 फरवरी 2026 से की जाएगी. ऐसे में ज्यादातर छात्रों के मन में तनाव और घबराहट होना स्वाभाविक है लेकिन अगर आप सही रूटीन और रणनीति बनाकर पढ़ाई करते हैं तो अच्छे अंक लाना बिल्कुल संभव है आइए जानते हैं कैसे करें स्मार्ट स्टडी, समय प्रबंधन और सही खानपान, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप शानदार प्रदर्शन कर सकें.

परीक्षा के पैटर्न को समझें

किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है. सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को पिछले सालों में हुई परीक्षा से वेरीफाई कर लें. किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए डेली रूटीन बनाना बेहद जरूरी है जिसमें सुबह का समय थ्योरी और याद करने वाले विषयों के लिए रखें क्योंकि उस समय दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है दोपहर में न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल वाले टॉपिक पढ़ें और रात को सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें हर 45-50 मिनट बाद थोड़ा ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे कोशिश करें कि हर दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करें जैसे कि आज दो चैप्टर खत्म करने हैं या दस सवाल हल करने हैं इस तरह छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और तैयारी भी मजबूत होगी.

स्मार्ट स्टडी पर दें विशेष ध्यान

स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप सही विषयों पर ध्यान दें और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझें पुराने सैंपल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें ताकि पैटर्न से परिचित हो सकें मुश्किल टॉपिक्स को पहले कवर करें और हर यूनिट के महत्वपूर्ण सूत्रों और परिभाषाओं की एक लिस्ट बनाएं अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट्स तैयार करें ताकि परीक्षा से पहले जल्दी-जल्दी रिवाइज किया जा सके.

खानपान और नींद का रखें विशेष ध्यान

एक्सपर्ट्स के अनुसार अच्छी तैयारी के लिए सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है जंक फूड, ज्यादा चाय या कॉफी से परहेज़ करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं अपने खाने में फल, सलाद, दही, ड्राई फ्रूट्स और हल्का पौष्टिक खाना शामिल करें रात को कम से कम सात घंटे की नींद लें ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों आराम कर सकें थका हुआ शरीर या नींद से भरा दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाता इसलिए अपने खानपान का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना.

अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं अपनी ताकत

एग्जाम के समय घबराहट होना सामान्य बात है लेकिन खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच के साथ नियमित मेहनत करने वाले छात्र किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं  एक प्लान्ड रूटीन, सही खानपान और स्मार्ट रीवीजन आपकी सफलता की चाबी हैं मेहनत हमेशा रंग लाती है  बस आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरे मन से तैयारी करें सफलता जरूर मिलेगी.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 12:02 PM (IST)
