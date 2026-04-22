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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUttarakhand Board Result: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट इसी हफ्ते, Digilocker से किस तरह डाउनलोड होगा स्कोरकार्ड?

Uttarakhand Board Result: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट इसी हफ्ते, Digilocker से किस तरह डाउनलोड होगा स्कोरकार्ड?

Uttarakhand Board Result: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की तरफ से क्लास 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. जिन्हें स्टूडेंट्स DigiLocker पर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
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  • उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी होगा.
  • सुबह 10 बजे रिजल्ट लिंक सक्रिय, घर बैठे देख सकेंगे अंक.
  • परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच, प्रैक्टिकल पहले हुए.
  • DigiLocker से छात्र मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे.

उत्तराखंड के हजारों छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और घरों में रिजल्ट को लेकर चर्चा तेज है. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने साफ कर दिया है कि कक्षा 10 और 12 का बोर्ड परिणाम 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा. सुबह 10 बजे रिजल्ट लिंक सक्रिय होगा और छात्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे अंक देख सकेंगे. छात्र DigiLocker से अपनी डिजिटल मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे. यानी रिजल्ट आते ही आपके पास आपकी मार्कशीट सुरक्षित रूप में होगी.

इस साल बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच पूरे राज्य में हुईं. पहाड़ और मैदान हर जगह सख्त व्यवस्था के बीच परीक्षाएं शांतिपूर्वक कराई गईं. इससे पहले 16 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्कूलों और तय केंद्रों पर हुईं. यानी छात्रों ने लगभग दो महीने तक तैयारी, प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा में अपना पूरा समय लगाया. अब उसी मेहनत का परिणाम सामने आने वाला है.

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रिजल्ट कहां देखें?

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को आधिकारिक साइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाना होगा. ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति जैसी जरूरी जानकारी दर्ज होगी. साल 2025 के परिणाम में कक्षा 10 का पास प्रतिशत 90.77% रहा था. इस परीक्षा में जतिन जोशी और कमल चौहान ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया था. वहीं, क्लास कक्षा 12 में कुल पास प्रतिशत 88.20% दर्ज किया गया था और अनुष्का राणा ने टॉप किया था.

DigiLocker से उत्तराखंड बोर्ड की मार्कशीट ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले अपने मोबाइल में DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या results.digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें.

स्टेप 2: अब छात्र अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. अगर अकाउंट नहीं है तो पहले साइन अप करें.

स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे Education सेक्शन में जाएं.

स्टेप 4: वहां UBSE Result / Marksheet लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

स्टेप 6: आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 7: इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Board Result Ubse.uk.gov.in Uttarakhand Board Result 2026 UK Board 10th Result 2026 UK Board 12th Result 2026
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