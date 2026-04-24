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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Sanskrit Board Result 2026: यूपी संस्कृत बोर्ड रिजल्ट जारी,कन्नौज की सृष्टि ने 10वीं और प्रतापगढ़ के रजनीश ने 12वीं में किया टॉप

UP Sanskrit Board Result 2026: यूपी संस्कृत बोर्ड रिजल्ट जारी,कन्नौज की सृष्टि ने 10वीं और प्रतापगढ़ के रजनीश ने 12वीं में किया टॉप

UP Sanskrit Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र अब ऑनलाइन upmssp.com रिजल्ट देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Apr 2026 07:37 PM (IST)
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  • उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 2026 के परिणाम जारी किए.
  • कन्नौज की सृष्टि दीक्षित ने 10वीं में, रजनीश यादव ने 12वीं में टॉप किया.
  • 10वीं में 95.91% छात्र पास हुए, लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा.
  • छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस बार रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स के नाम सामने आए हैं. 10वीं में कन्नौज की सृष्टि दीक्षित ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 12वीं में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने टॉप किया है. रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है और अब सभी परीक्षार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकते हैं.

लखनऊ से घोषित हुए नतीजे
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ से परीक्षा परिणाम जारी किए. परिषद ने एक साथ 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित किए.रिजल्ट जारी होते ही छात्र और अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला.

10वीं में सृष्टि दीक्षित ने किया टॉप

10वीं कक्षा में कन्नौज की सृष्टि दीक्षित ने 94.43 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया.दूसरे स्थान पर खुशबू सरोज रहीं, जिन्हें 94.29 प्रतिशत अंक मिले. तीसरे स्थान पर मुलायम सिंह यादव और प्रियंका सरोज संयुक्त रूप से रहे.

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12वीं में रजनीश यादव रहे नंबर-1

12वीं कक्षा में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव ने 89.36 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर वंशिका श्रीवास्तव रहीं. तीसरे स्थान पर काजल और संस्कृती ने संयुक्त रूप से जगह बनाई.

इस वर्ष 10वीं परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. कुल पास प्रतिशत 95.91 दर्ज किया गया.लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा. यूपी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रदेश के 241 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं.

ऐसे करें रिजल्ट चेक ?

स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmssp.com पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपनी कक्षा चुनें – 10वीं / 11वीं / 12वीं.
स्टेप 4: अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
स्टेप 5: सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 6: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
स्टेप 7: भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें -Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड कल सुबह जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं नतीजे

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Result UP Sanskrit Board Result 2026 Sanskrit Board Result UP Board Education Upmssp.com
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