UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UPMSP UP Board 10th Result 2026 Live:यूपी बोर्ड की तरफ से कल 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे. रिजल्ट upresults.upmsp.edu.in पर देखा जा सकेगा.
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UP Board 10th Result 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) कल यानी 23 अप्रैल को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. खास बात यह है कि रिजल्ट एक साथ नहीं, बल्कि तय समय पर शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. जैसे ही घड़ी चार बजे की तरफ बढ़ेगी, लाखों छात्रों के चेहरे पर खुशी या हल्की बेचैनी दोनों साफ दिखने लगेंगी. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं.
10वीं की परीक्षा इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार रिजल्ट को लेकर उत्साहित हैं. यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय से जारी किया जाएगा.
यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें
- सबसे पहले वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाएं
- होमपेज पर “High School Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
- अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें
- सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
- अब मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं
UP Board 10th Result 2026 Live: कहां चेक करें नतीजे?
- upmsp.edu.in
- upresults.nic.in
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं एग्जाम में इतने मार्क्स जरूरी
यूपी बोर्ड क्लास 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. जो छात्र इस न्यूनतम अंक से कम अंक लाते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है.
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Source: IOCL