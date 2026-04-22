UP Board 10th Result 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) कल यानी 23 अप्रैल को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. खास बात यह है कि रिजल्ट एक साथ नहीं, बल्कि तय समय पर शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. जैसे ही घड़ी चार बजे की तरफ बढ़ेगी, लाखों छात्रों के चेहरे पर खुशी या हल्की बेचैनी दोनों साफ दिखने लगेंगी. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं.

10वीं की परीक्षा इस साल 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र लगातार रिजल्ट को लेकर उत्साहित हैं. यह रिजल्ट प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय से जारी किया जाएगा.

यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कैसे चेक करें