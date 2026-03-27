सीबीएसई​ कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे?

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अगर आप भी CBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट मई के आसपास जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे DigiLocker, SMS और ऐप के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर नतीजे चेक किए जा सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker एक बहुत आसान और भरोसेमंद तरीका होता है मार्कशीट देखने का. इसके लिए सबसे पहले आपको DigiLocker वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा.लॉगिन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN डालना होता है.

इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करें. लॉगिन होने के बाद “Issued Documents” सेक्शन में जाएं और वहां CBSE Class 10 Marksheet 2026/ CBSE Class 12 Marksheet 2026 पर क्लिक करें.इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और स्कूल कोड डालना होगा. जैसे ही आप डिटेल भरेंगे, आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी. आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं.

रिजल्ट चेक करने के अन्य तरीके

रिजल्ट के दिन अक्सर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत हो सकती है. ऐसे में छात्र दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.आप DigiLocker के अलावा UMANG ऐप, SMS सर्विस और IVRS सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं. ये सभी तरीके आसान हैं और कम इंटरनेट में भी काम करते हैं.

सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कैसे चेक करें?

सबसे पहले आपको CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जायें.

होमपेज पर“CBSE 10th Result 2026/CBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, वहां अपनी डिटेल भरें.

रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड आईडी, DOB और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE की मार्कशीट में कई जरूरी जानकारियां दी जाती हैं. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, स्कूल का नाम और कोड शामिल होता है.इसके अलावा हर विषय के अंक, ग्रेड, पास या फेल स्टेटस, CGPA या प्रतिशत और इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी दिए जाते हैं. इसलिए रिजल्ट चेक करते समय सभी डिटेल ध्यान से जरूर देखें.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

CBSE के नियम के अनुसार पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होते हैं.अगर किसी विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, तो दोनों में अलग-अलग 33% नंबर जरूरी हैं. इसके अलावा कुल मिलाकर भी छात्र का प्रदर्शन पासिंग के अनुसार होना चाहिए.अगर कोई छात्र थोड़ा कम नंबर से फेल होता है, तो CBSE उसे ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है.

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