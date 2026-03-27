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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE Result 2026 Date: सीबीएसई​ कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे?

CBSE Result 2026 Date: सीबीएसई​ कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे?

CBSE 10th-12th Result 2026 Date: सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे कब जारी करेगा? छात्र नतीजे आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर देख सकेंगे. ​आइए जानते हैं डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 08:26 AM (IST)
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अगर आप भी CBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत काम की है. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट मई के आसपास जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे DigiLocker, SMS और ऐप के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर नतीजे चेक किए जा सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker एक बहुत आसान और भरोसेमंद तरीका होता है मार्कशीट देखने का. इसके लिए सबसे पहले आपको DigiLocker वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा.लॉगिन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर और 6 अंकों का सिक्योरिटी PIN डालना होता है.

इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करें. लॉगिन होने के बाद “Issued Documents” सेक्शन में जाएं और वहां CBSE Class 10 Marksheet 2026/ CBSE Class 12 Marksheet 2026 पर क्लिक करें.इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और स्कूल कोड डालना होगा. जैसे ही आप डिटेल भरेंगे, आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी. आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं.

रिजल्ट चेक करने के अन्य तरीके

रिजल्ट के दिन अक्सर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से दिक्कत हो सकती है. ऐसे में छात्र दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.आप DigiLocker के अलावा UMANG ऐप, SMS सर्विस और IVRS सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं. ये सभी तरीके आसान हैं और कम इंटरनेट में भी काम करते हैं.

सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले आपको CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जायें. 
  • होमपेज पर“CBSE 10th Result 2026/CBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज खुलेगा, वहां अपनी डिटेल भरें.
  • रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड आईडी, DOB और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

CBSE की मार्कशीट में कई जरूरी जानकारियां दी जाती हैं. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, स्कूल का नाम और कोड शामिल होता है.इसके अलावा हर विषय के अंक, ग्रेड, पास या फेल स्टेटस, CGPA या प्रतिशत और इंटरनल असेसमेंट के नंबर भी दिए जाते हैं. इसलिए रिजल्ट चेक करते समय सभी डिटेल ध्यान से जरूर देखें.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

CBSE के नियम के अनुसार पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होते हैं.अगर किसी विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, तो दोनों में अलग-अलग 33% नंबर जरूरी हैं. इसके अलावा कुल मिलाकर भी छात्र का प्रदर्शन पासिंग के अनुसार होना चाहिए.अगर कोई छात्र थोड़ा कम नंबर से फेल होता है, तो CBSE उसे ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है.

यह भी पढ़ें - Board Exam Paper Leak: पेपर लीक के शक में 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द, अब 10 अप्रैल को फिर होगी परीक्षा

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Education Result CBSE 10th Result 2026 CBSE Result 2026 Cbse 12th Result 2026
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