BPSC Result : बीपीएसी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी; जानें कितने छात्र हुए सफल  

BPSC Result : बीपीएसी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी; जानें कितने छात्र हुए सफल  

BPSC ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है ,जानते हैं कुल कितने उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है करीब 3.16 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था.....

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 02:40 PM (IST)
बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है इस बार कुल 14,261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है इनमें से 13,368 उम्मीदवार सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए सफल हुए हैं, जबकि 893 अभ्यर्थियों ने वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी वाले पद के लिए क्वालिफाई किया है.

इस परीक्षा के लिए लगभग 4.71 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था इनमें से करीब 3.57 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और 3.16 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए परीक्षा बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी उपस्थिति के हिसाब से करीब 64.3% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे..

रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

इस बार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है सामान्य श्रेणी का कटऑफ 88 अंक,ईडब्लूएस का 82.33 अंक, पिछड़ा वर्ग का 84 अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 81 अंक, अनुसूचित जाति का 72 अंक, और अनुसूचित जनजाति का कटऑफ 71.33 अंक रहा इस परीक्षा में 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 211 बताई गई है..

परिणाम जारी होने के बाद अब 1298 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अगला चरण मुख्य परीक्षा का होगा, जिसके लिए BPSC जल्द ही तिथि घोषित करेगा.

मुख्य परीक्षा तीन विषयों में आयोजित की जाएगी .

  • सामान्य हिंदी (100 अंक) – यह क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा.
  • सामान्य अध्ययन 1 (300 अंक)
  • सामान्य अध्ययन 2 (300 अंक)
  • वैकल्पिक विषय (300 अंक)


सभी पेपर दीर्घ उत्तरीय वाले होंगे और प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे निर्धारित है प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है..

BPSC का यह रिजल्ट जारी होने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है और अब सभी की नजरें मुख्य परीक्षा की घोषणा पर टिकी हुई हैं.


कैसे देखें रिजल्ट

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 02:40 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget