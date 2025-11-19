BPSC Result : बीपीएसी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी; जानें कितने छात्र हुए सफल  

बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है इस बार कुल 14,261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है इनमें से 13,368 उम्मीदवार सामान्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए सफल हुए हैं, जबकि 893 अभ्यर्थियों ने वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी वाले पद के लिए क्वालिफाई किया है.

इस परीक्षा के लिए लगभग 4.71 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था इनमें से करीब 3.57 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और 3.16 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए परीक्षा बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी उपस्थिति के हिसाब से करीब 64.3% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे..

रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

इस बार कटऑफ भी जारी कर दिया गया है सामान्य श्रेणी का कटऑफ 88 अंक,ईडब्लूएस का 82.33 अंक, पिछड़ा वर्ग का 84 अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 81 अंक, अनुसूचित जाति का 72 अंक, और अनुसूचित जनजाति का कटऑफ 71.33 अंक रहा इस परीक्षा में 100 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 211 बताई गई है..

परिणाम जारी होने के बाद अब 1298 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अगला चरण मुख्य परीक्षा का होगा, जिसके लिए BPSC जल्द ही तिथि घोषित करेगा.

मुख्य परीक्षा तीन विषयों में आयोजित की जाएगी .

सामान्य हिंदी (100 अंक) – यह क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा.

सामान्य अध्ययन 1 (300 अंक)

सामान्य अध्ययन 2 (300 अंक)

वैकल्पिक विषय (300 अंक)



सभी पेपर दीर्घ उत्तरीय वाले होंगे और प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे निर्धारित है प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है..

BPSC का यह रिजल्ट जारी होने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है और अब सभी की नजरें मुख्य परीक्षा की घोषणा पर टिकी हुई हैं.



कैसे देखें रिजल्ट

