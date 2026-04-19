मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम

राजस्थान में सिरोही जिले के कासिंन्द्रा गांव के प्रतिभाशाली युवक दिव्यराज सिंह देवल ने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन किया है. उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2024 परीक्षा में 32वीं रैंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि दिव्यराज ने लगातार दूसरी बार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया. उनकी इस सफलता से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

पहले भी दिखा चुके हैं प्रतिभा का दम

दिव्यराज सिंह देवल इससे पहले वर्ष 2023 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं. उस दौरान उन्होंने 632वीं रैंक प्राप्त की थी और टीएसपी श्रेणी में 9वें स्थान पर रहे थे. पहली सफलता के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर मेहनत जारी रखी, जिसका परिणाम इस बार और भी प्रभावशाली रूप में सामने आया. उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य पर फोकस

दिव्यराज की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने अध्ययन को कभी प्रभावित नहीं होने दिया. नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया. उनका मानना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदारी से किए जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है.

जिले में खुशी और गर्व का माहौल

दिव्यराज सिंह देवल की इस उपलब्धि से सिरोही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. गांव कासिंन्द्रा सहित पूरे जिले के लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. परिजनों, मित्रों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. उनकी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने दिव्यराज

दिव्यराज की यह सफलता न केवल उनके परिवार और गांव के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने यह साबित किया है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से सिरोही जिले का नाम प्रदेशभर में गौरवान्वित हुआ है.

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