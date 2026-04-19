हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाRAS Result 2024: मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम

RAS Result 2024: मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम

दिव्यराज सिंह देवल इससे पहले वर्ष 2023 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं. उस दौरान उन्होंने 632वीं रैंक प्राप्त की थी और टीएसपी श्रेणी में 9वें स्थान पर रहे थे.

By : तुषार पुरोहित, सिरोही | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Apr 2026 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में सिरोही जिले के कासिंन्द्रा गांव के प्रतिभाशाली युवक दिव्यराज सिंह देवल ने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन किया है. उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2024 परीक्षा में 32वीं रैंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि दिव्यराज ने लगातार दूसरी बार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया. उनकी इस सफलता से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

पहले भी दिखा चुके हैं प्रतिभा का दम

दिव्यराज सिंह देवल इससे पहले वर्ष 2023 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं. उस दौरान उन्होंने 632वीं रैंक प्राप्त की थी और टीएसपी श्रेणी में 9वें स्थान पर रहे थे. पहली सफलता के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर मेहनत जारी रखी, जिसका परिणाम इस बार और भी प्रभावशाली रूप में सामने आया. उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य पर फोकस

दिव्यराज की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने अध्ययन को कभी प्रभावित नहीं होने दिया. नियमित पढ़ाई, सही रणनीति और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया. उनका मानना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदारी से किए जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है.

जिले में खुशी और गर्व का माहौल

दिव्यराज सिंह देवल की इस उपलब्धि से सिरोही जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. गांव कासिंन्द्रा सहित पूरे जिले के लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. परिजनों, मित्रों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. उनकी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. 

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने दिव्यराज

दिव्यराज की यह सफलता न केवल उनके परिवार और गांव के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने यह साबित किया है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से सिरोही जिले का नाम प्रदेशभर में गौरवान्वित हुआ है.

ये भी पढ़ें: सिरोही में एक ही परिवार के तीन भाई-बहन बने आरएएस अधिकारी, RAS की परीक्षा में रचा इतिहास

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Apr 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
RAS Result RAS Result 2024
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
RAS Result 2024: मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम
मेहनत से फिर तराश ली किस्मत, कासिंन्द्रा के दिव्यराज ने दूसरी बार क्लियर किया RAS का एग्जाम
शिक्षा
RAS Result 2024: सिरोही में एक ही परिवार के तीन भाई-बहन बने आरएएस अधिकारी, RAS की परीक्षा में रचा इतिहास
सिरोही में एक ही परिवार के तीन भाई-बहन बने आरएएस अधिकारी, RAS की परीक्षा में रचा इतिहास
शिक्षा
JAC Class 12 Result 2026: झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट
झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, रिजल्ट की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट
शिक्षा
Jobs 2026: डिप्लोमा-आईटीआई और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, POWERGRID में 660 पदों पर भर्ती
डिप्लोमा-आईटीआई और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, POWERGRID में 660 पदों पर भर्ती
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
बिहार में घुसपैठ! अकेले 2025 में 25 विदेशी पकड़े गए, मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
बॉलीवुड
Darshan Kumar Death: टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
टी-सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का निधन, सिंगर मीका सिंह ने जताया शोक
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
फूड
Foods to avoid in iron cookware: लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
लोहे की कढ़ाही में नहीं बनानी चाहिए ये सब्जियां, बदल जाता है रंग और स्वाद
ट्रेंडिंग
"नहीं थम रही अचानक मौत" जिम करते हुए युवक को आया अटैक और तोड़ दिया दम! दिल दहला रहा वीडियो
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget