2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?

2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में स्थिति गिरी है, जबकि पिछले साल संस्थान ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया था. इससे पहले NIRF रैंकिंग में प्रदर्शन कुछ खास नहीं था.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Nov 2025 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शामिल जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) को इस बार QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में झटका लगा है. पिछले साल यानी 2025 में जामिया ने 2024 के मुकाबले अच्छी छलांग लगाई थी, लेकिन इस साल की रैंकिंग में विश्वविद्यालय की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है. यह लगातार दूसरा मौका है जब किसी प्रतिष्ठित रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर जामिया की पोजिशन नीचे गई है. इससे पहले NIRF रैंकिंग 2025 में भी संस्थान की स्थिति कमजोर पाई गई थी.

QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ताजा नतीजों के मुताबिक इस बार जामिया की रैंक में कुछ स्थानों की गिरावट आई है. पिछले वर्ष जामिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एशिया के टॉप 200 संस्थानों में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इस बार यह स्थान फिसल गया. हालांकि इस पर अभी तक कुलपति प्रो. मजहर आसिफ या किसी अन्य अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है. 

2025 में मिली थी बड़ी सफलता

2026 रैंकिंग में जामिया को 197वां स्थान मिला है. 2025 का साल जामिया के लिए गर्व का था. उस समय विश्वविद्यालय ने 2024 के मुकाबले कई पायदानों की छलांग लगाई थी. QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जामिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 188वीं रैंक हासिल की थी. यानी 2024 में जामिया को 206वां स्थान मिला था और 2025 में विश्वविद्यालय ने 18 पायदान की छलांग लगाई थी. तब इसे शिक्षा, रिसर्च और विविधता के क्षेत्र में सराहनीय माना गया था.

विश्वविद्यालय ने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ रिसर्च सहयोग बढ़ाया था और छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की थीं. लेकिन 2026 की रैंकिंग में गिरावट ने यह दिखा दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और प्रतिस्पर्धा कितनी अहम है. रैंकिंग एजेंसी ने बताया कि विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कई पैमानों पर किया गया था. जिनमें शिक्षण गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, रिसर्च इम्पैक्ट, फैकल्टी-स्टूडेंट अनुपात और अंतरराष्ट्रीय छात्र संख्या प्रमुख हैं.

NIRF में भी दर्ज की गई थी गिरावट

यह पहली बार नहीं है जब जामिया की रैंकिंग में गिरावट आई हो. कुछ महीनों पहले जारी NIRF 2025 रैंकिंग में भी जामिया को पिछली बार की तुलना में दो स्थान नीचे जाना पड़ा था. तब भी प्रशासन ने इसे सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बताया था और कहा था कि आने वाले वर्षों में जामिया फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ लेगा.

Published at : 07 Nov 2025 08:43 PM (IST)
