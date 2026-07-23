NITI Aayog CEO Anurag Jain: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. वह अगले आदेश तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. अनुराग जैन इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे.

अनुराग जैन ऐसे समय में नीति आयोग की कमान संभाल रहे हैं, जब केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने और राज्यों के साथ मिलकर नीतियों को बेहतर क्रियान्वयन देने पर जोर दे रही है. चलिए अब आपको बताते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ अनुराग जैन ने कहां से पढ़ाई की है और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी.

कौन है अनुराग जैन?

अनुराग जैन 1989 बैच के प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर से आते हैं. तीन दशक से ज्यादा लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. 2024 में उन्हें मध्य प्रदेश का 35 वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और बाद में उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया. अब इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास, आर्थिक नीति और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है.

नीति आयोग के नए सीईओ ने कहां से की पढ़ाई?

अनुराग जैन ने 1986 में आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की मैक्सवेल स्कूल सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की. वहीं उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली. सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय में सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर वह काम कर चुके हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े वित्तीय सुधारों और पीएम गति शक्ति जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पीएम गति शक्ति के प्रभावि क्रियान्वयन के लिए उन्हें 2023 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार भी मिल चुका है.

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क्या होती है नीति आयोग के सीईओ की जिम्मेदारी?

नीति आयोग केंद्र सरकार का प्रमुख नीति आयोग (थिंक टैंक) है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना, विकास संबंधी नीतियों पर सुझाव देना और विभिन्न मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय विकास योजना को आगे बढ़ाना है. सीईओ के तौर पर अनुराग जैन मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और सरकार की प्रमुख विकास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे.

कितनी मिलेगी अनुराग जैन को सैलरी?

नीति आयोग के सीईओ को आमतौर पर 2,25,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है. इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ को मूल वेतन के साथ डीए और एचआरए जैसे सरकारी भत्ते भी मिलते हैं.

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