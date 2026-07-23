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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Free Scooty Scheme: ग्रेजुएशन में पास होने वाली छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, ये राज्य सरकार देने जा रही तोहफा

UP Free Scooty Scheme: ग्रेजुएशन में पास होने वाली छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, ये राज्य सरकार देने जा रही तोहफा

UP Free Scooty Scheme: सरकार के अनुसार, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है. योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना जरूरी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jul 2026 01:07 PM (IST)
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UP Free Scooty Scheme: कई राज्य सरकारें बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मेधावी छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी गई है.

इस योजना के तहत ग्रेजुएशन पूरा करने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी, ताकि उन्हें कॉलेज आने-जाने में आसानी हो और ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखने में प्रोत्साहन मिले. कैबिनेट बैठक में महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, परिवहन, गृह, सहकारिता समेत कई विभागों के कुल 16 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इनमें छात्राओं के लिए स्कूटी योजना सबसे अहम घोषणाओं में शामिल रही. 

किन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ? 

सरकार के अनुसार, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है. योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. इसके अलावा प्रत्येक यूनिवर्सिटी और कॉलेज की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को इसका लाभ दिया जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और निराश्रित परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इन कैटेगरी के लिए आय सीमा की शर्तों में छूट भी दी जाएगी. 

छात्राओं की पढ़ाई आसान बनाने का दावा 

राज्य सरकार का कहना है कि योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की परिवहन संबंधी समस्याओं को कम करना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार का मानना है कि इसे विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्र की छात्राओं को कॉलेज आने जाने की सुविधा मिलेगी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति कम होगी.

रजिस्ट्रेशन फीस और वाहन बीमा भी सरकार करेगी वहन 

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस और वाहन बीमा सरकार वहन करेगी. मंत्री ने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को स्कूटी के साथ हेलमेट और आवश्यक सामान और 5 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा. इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी देने का निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि राज्य भर में सर्विसिंग सुविधा और ईंधन स्टेशन ज्यादा व्यापक रूप से उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि स्कूटी की खरीद एक विशेष पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित प्रस्ताव के आधार पर चयन प्रक्रिया से की जाएगी. 

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रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए एलिजिबिलिटी 

उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ उठाने के लिए छात्राओं के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा छात्रा यूपी की स्थायी निवासी होनी चाहिए. वहीं छात्र यूपी के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से पढ़ी हो, इसके अलावा ग्रेजुएट एग्जाम में कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉप फाइव में शामिल हो. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jul 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Education News CM Yogi Adityanath Rani Laxmi Bai Scooty Yojana UP Free Scooty Scheme
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