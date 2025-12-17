9 भारतीय भाषाओं को नई पहचान, UGC की पहल से पेरेंट्स को मिला सीखने का मौका; जानें कोर्स और नियम

UGC का मानना है कि भारतीय भाषाएं केवल बोलचाल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उन्हें पढ़ाई शोध और रोजगार से भी जोड़ा जाना जरूरी है इसी सोच के साथ यह फैसला लिया गया है ताकि भाषा सीखने वालों की संख्या बढ़े और विश्वविद्यालय समाज से सीधे तौर पर जुड़ सकें कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि तो लेते हैं लेकिन खुद सीखने का मौका नहीं मिल पाता अब इस पहल से माता पिता भी बच्चों के साथ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे जिससे घर में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा.

इसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं या नौकरी के साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक अच्छा अवसर होगा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का अनुभव लेना और सर्टिफिकेट हासिल करना उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा साथ ही भारतीय भाषाओं में दक्षता बढ़ने से अनुवाद लेखन शिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी नए अवसर पैदा होंगे.

UGC को उम्मीद है कि इस पहल से क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और धीरे धीरे अंग्रेजी पर निर्भरता कम होगी जब अलग अलग उम्र के लोग एक साथ भाषा सीखेंगे तो सामाजिक जुड़ाव भी मजबूत होगा और विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभरकर सामने आयेंगे .