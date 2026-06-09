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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET री-एग्जाम से पहले एक्शन मोड में सरकार, धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिया बड़ा भरोसा

NEET री-एग्जाम से पहले एक्शन मोड में सरकार, धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिया बड़ा भरोसा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 री-एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए छात्रों और अभिभावकों को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा दिलाया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) मुख्यालय पहुंचकर NEET UG 2026 री-एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा की. यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है. समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ परीक्षा की व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपायों और संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.

रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्री जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं. इस बैठक का उद्देश्य परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग सुनिश्चित करना है. परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को लेकर दोनों मंत्रालयों के बीच समन्वय पर भी चर्चा हो सकती है.

समीक्षा बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की खामी या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी.

क्या बोले प्रधान?

मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा बिना किसी खामी और खामियों के आयोजित की जाएगी. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह या चिंता में पड़ने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. सरकार और NTA परीक्षा के सफल आयोजन के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं.

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. हम परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित करेंगे. इस प्रक्रिया में हमें छात्रों और अभिभावकों का सहयोग भी चाहिए.

शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा परिणाम जारी करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परिणाम समय पर घोषित हों ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और उन्हें आगे की प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Education Dharmendra Pradhan NEET UG 2026 Re-Exam
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