SBI में 7150 पदों पर बंपर भर्ती, नहीं किया अप्लाई तो अभी कर लें, बढ़ गई अंतिम तिथि

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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSBI Recruitment: एसबीआई में 7150 पदों पर बंपर भर्ती, नहीं किया अप्लाई तो अभी कर लें, बढ़ गई अंतिम तिथि

SBI Recruitment: एसबीआई में 7150 पदों पर बंपर भर्ती, नहीं किया अप्लाई तो अभी कर लें, बढ़ गई अंतिम तिथि

एसबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7,150 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को बैंक और अलग-अलग डिपार्टमेंट में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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SBI Recruitment: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस भर्ती 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले जहां आवेदन की आखिरी तारीख 8 जून थी, वहीं अब उम्मीदवार 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती अभियान के तहत देशभर में कुल 7,150 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

कितने पदों पर निकाली गई है भर्ती?

एसबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7,150 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को बैंक और अलग-अलग डिपार्टमेंट में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आयोजित की जा रही है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. उम्मीदवार ने अपनी डिग्री 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले पूरी कर ली हो. वहीं भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

कैसे किया जाएगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी. इसके बाद स्थानीय भाषा परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन  और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, गणितीय योग्यता तथा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में  जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 300 रुपये, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी.

क्या होगा परीक्षा पैटर्न?

ऑनलाइन परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित होंगे, वहीं परीक्षा की अवधि 60 मिनट होगी. जिसमें जनरल एवं फाइनेंसियल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे. जनरल इंग्लिश के भी 25 प्रश्न भी 25 अंक के होंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न 25  नंबर के होंगे और रीजनिंग एबिलिटी एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे. वहीं चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान 15,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा, हालांकि उन्हें बैंक के स्थायी कर्मचारियों की तरह डीए, एचआरए, मेडिकल सुविधा, पेंशन और दूसरे भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा.

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कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in/careers पर जाना होगा.
  • इसके बाद करियर सेक्शन पर क्लिक करना होगा.
  • फिर करियर सेक्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • अब रजिस्ट्रेशन के बाद जरूरी डिटेल्स भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.
  • डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद अब फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर भी रख सकते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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