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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026: इस राज्य में सबसे ज्यादा नीट की परीक्षा देंगे स्टूडेंट्स, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

NEET UG 2026: इस राज्य में सबसे ज्यादा नीट की परीक्षा देंगे स्टूडेंट्स, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

Re- NEET UG 2026 के लिए हुए रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सबसे आगे रहे. जानिए किन राज्यों से सबसे ज्यादा उम्मीदवार सामने आए.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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  • Re-NEET UG 2026 में राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखी.
  • उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3.56 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया.
  • महाराष्ट्र और राजस्थान से भी लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया.
  • छह प्रमुख राज्यों से कुल आधे से अधिक पंजीकरण दर्ज हुए.

देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दोबारा आयोजित होने जा रही परीक्षा के लिए सामने आए रजिस्ट्रेशन आंकड़ों ने  दिखाई प्रतिस्पर्धा, बाकी राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है. उम्मीदवारों की संख्या बताती है कि बड़े राज्यों में मेडिकल सीटों की तैयारी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

NEET-UG हर साल लाख का छात्रों के लिए डॉक्टर बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता है. इस बार Re- NEET यूजी 2026 के लिए हुए रजिस्ट्रेशन में यही तस्वीर सामने है कि देश के कुछ राज्यों में उम्मीदवारों की संख्या काफी आगे है.

आंकड़ों के अनुसार कुल आवेदन करने वाले छात्रों में की बड़ी हिस्सेदारी कुछ चुनिंदा राज्यों से आई है इससे यह समझा जा सकता है. कि मेडिकल शिक्षा को लेकर प्रतियोगिता पूरे देश में समान नहीं है. बल्कि कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है.

ये राज्य रहा सबसे आगे

RE- NEET 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में उत्तरप्रदेश सबसे आगे रहा. राज्य से 3,56,291 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. जिससे यह साफ होता है कि यहां मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए चाह रखने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

महाराष्ट्र और राजस्थान भी रहे प्रमुख केंद्र

उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से 2,22,905 और राजस्थान से 2,03,470 छात्रों ने आवेदन किया. इन दोनों राज्यों ने भी बड़ा योगदान दिया. राजस्थान लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है. जबकि महाराष्ट्र में मेडिकल और प्रोफेशनल शिक्षा की मांग लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है. सबसे दिलचस्प बात रही कि इन तीन राज्यों से ही सबसे बड़ा हिस्सा दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से यही समझ आता है कि आने वाले समय में मेडिकल सीटों की मांग और बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें - Re-NEET UG 2026: प्रयागराज में बदला NEET परीक्षा केंद्र, तुरंत डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड

अन्य राज्यों की स्थिति

इसके अलावा बिहार से 1,56,061 और कर्नाटक से 1,45,466 और तमिलनाडु से 1,42,489 उम्मीदवार शामिल हुए. यह छह राज्य मिलाकर कुल रजिस्ट्रेशन के लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा बनते हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं.

  • मध्य प्रदेश से 1,18,162
  • केरल से 1,13,609
  • पश्चिम बंगाल से 1,09,527
  • गुजरात से 79,411
  • तेलंगाना से 73,058
  • आंध्र प्रदेश से 65,790
  • हरियाणा से 65,706
  • दिल्ली से 58,643

अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो उत्तर भारत के हिंदीभाषी राज्यों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही. जबकि दक्षिण भारत के राज्यों से भी मजबूत उपस्थिति दर्ज की गई है. रजिस्ट्रेशन उत्तर में दक्षिण भारत के कई राज्यों ने भी मजबूत उपस्थिति की जरूरत कराई है. इससे यह साफ होता है कि मेडिकल शिक्षा देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों की पहली पसंद बनती नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें - Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 04:36 PM (IST)
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Education Re- NEET UG 2026
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