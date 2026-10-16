UP होम गार्ड भर्ती में हुई धांधली, टेढ़ी नाक और कमजोर आंख बता कर लिए रुपये

कानपुर होमगार्ड भर्ती को लेकर एक नया मामला सामने आया है. दरअसल, कानपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को मेडिकल में पास कराने के नाम पर वसूली को लेकर हंगामा किया. उम्मीदवारों ने एक डॉक्टर की कार में बैठे युवक को वसूली के आरोप में जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले किया. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की ओर सामने आया कि उम्मीदवारों की ओर से लगाया गया ऑनलाइन और नकद रुपये लेने का आरोप सही है. इसके बाद पुलिस ने दो डॉक्टर समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं इसमें दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

होमगार्ड भर्ती में शामिल उम्मीदवारों का आरोप है कि मेडिकल में फिट कराने के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है. उम्मीदवार ने बताया कि उन्हें नाक की हड्डी टेढ़ी और आंखों की रोशनी कमजोर बताकर अनफिट घोषित किया जा रहा था. इसके बाद नाराज उम्मीदवारों ने कानपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में हंगामा कर दिया. इसी दौरान एक डॉक्टर की कार में बैठे एक युवक को बाहर निकालकर उम्मीदवारों ने जमकर पीटा.

उम्मीदवारों से मांगे 15 से 50 हजार रुपये

गुरुवार को कानपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में होमगार्ड भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट चल रहा था. इसमें करीब 200 उम्मीदवार टेस्ट करने पहुंचे थे. इस मेडिकल टेस्ट के लिए तीन सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल भी गठित किया गया था. इसी बीच रात करीब 8 बजे उम्मीदवारों ने डॉक्टरों पर धांधली का आरोप लगाया. उम्मीदवारों का कहना है कि डॉक्टर नाक की हड्डी टेढ़ी होने और आंख की रोशनी कमजोर होने जैसी कमियां बात कर उन्हें अनफिट कर रहे थे. इसके अलावा उम्मीदवारों ने यह भी आरोप लगाया कि मेडिकल में फिट घोषित करने के बदले उनसे 15 से 50 रुपये तक की मांग की जा रही थी.

70 उम्मीदवारों को किया अनफिट घोषित

हंगामा करने वाले उम्मीदवारों ने बताया कि मेडिकल पैनल में मौजूद डॉक्टरों ने शुरुआत में करीब 10 से 20 छात्रों का ही सही मेडिकल किया. इसके बाद करीब 70 उम्मीदवारों को अनफिट घोषित कर दिया गया. वहीं यह सिलसिला शाम तक चला, जिसके बाद वहां मौजूद उम्मीदवारों का गुस्सा निकल पड़ा और उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में हंगामा शुरू कर दिया.

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थाना प्रभारी ने जड़ा परीक्षार्थी को थप्पड़

इस पूरे मामले के दौरान पुलिस ने परीक्षार्थियों को भी कहा कि अगर उन्होंने मेडिकल फिट घोषित होने के लिए पैसे दिए हैं, तो वह खुद बता दे नहीं तो बाद में पुलिस जांच करेगी और आरोप की पुष्टि होने पर छात्रों पर भी कार्रवाई होगी. इसके साथ ही इस हंगामा के दौरान कई मीडियाकर्मियों के हंगामा स्थल पर पहुंचने के बाद परीक्षार्थियों ने उन्हें वह कार दिखाई. इस बीच कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार भी कार के पास पहुंचे और उन्होंने परीक्षार्थियों पर कार से बैग चोरी करने का आरोप लगाया. इसके बाद एक परीक्षार्थी को बैग चोरी के आरोप में कोतवाली थाना प्रभारी ने थप्पड़ जड़ दिया.

मेडिकल हुआ निरस्त

इस पूरे हंगामा के बाद होमगार्ड कमांडेंट प्रीति शर्मा ने बताया कि होमगार्ड भर्ती को लेकर हो रहे इस हंगामे के बाद मेडिकल निरस्त कर दिया गया है और उम्मीदवारों के लिए जल्द ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी.

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