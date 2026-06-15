गलत बैंक डिटेल भरने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा सुधार का एक और मौका, NTA ने जारी की नई जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट यूजी रिफंड सिर्फ पंजीकृत, सत्यापित बैंक खाते में.

गलत बैंक विवरण देने वालों को मिलेगा सुधार का मौका.

एनटीए ने साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी दी.

NEET UG 2026 परीक्षा की प्रक्रिया के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने फीस रिफंड को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है.एजेंसी ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों को रिफंड मिलना है, उनकी राशि केवल उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी जिसकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित होगी.इसके साथ ही उन छात्रों को राहत दी गई है जिन्होंने बैंक डिटेल भरते समय गलती कर दी थी.ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद सुधार का एक और अवसर दिया जाएगा.

रिफंड के लिए सही बैंक डिटेल देना क्यों जरूरी है

NTA के अनुसार रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएगी.ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि उनके द्वारा दर्ज किया गया बैंक खाता सक्रिय और सही हो. यदि खाते की जानकारी गलत दर्ज हो जाती है तो रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या भुगतान अटक सकता है.एजेंसी ने कहा है कि रिफंड केवल उसी खाते में भेजा जाएगा जो उम्मीदवार के नाम से जुड़ा हो और पोर्टल पर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया हो. इसलिए छात्रों को अपनी जानकारी दोबारा जांच लेने की सलाह दी गई है.

उम्मीदवार ऐसे करें बैंक डिटेल की जांच



एनटीए ने छात्रों को सुझाव दिया है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी जांच लें.इसके लिए आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्म तिथि के जरिए लॉगिन किया जा सकता है.लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार बैंक वेरिफिकेशन सेक्शन में जाकर बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और खाताधारक के नाम की जांच कर सकते हैं. अगर किसी भी जानकारी में गलती दिखती है तो उसे समय रहते सुधारना जरूरी होगा.

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गलत जानकारी भरने वालों को मिलेगा अतिरिक्त मौका

कई उम्मीदवारों की तरफ से बैंक डिटेल अपडेट और वेरिफिकेशन में दिक्कतों की शिकायत सामने आने के बाद एजेंसी ने नया फैसला लिया है. NTA ने कहा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद एक अतिरिक्त सुधार विंडो उपलब्ध कराई जाएगी.इस सुविधा के जरिए वे छात्र अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे जिन्होंने गलती से गलत बैंक अकाउंट दर्ज कर दिया है या जिनकी जानकारी किसी तकनीकी कारण से सत्यापित नहीं हो सकी. इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र को केवल डेटा एंट्री की गलती की वजह से रिफंड से वंचित न होना पड़े.

छात्रों की चिंताओं के बाद लिया गया फैसला

हाल के दिनों में कई छात्रों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से रिफंड प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे. उम्मीदवारों का कहना था कि अगर बैंक डिटेल गलत हो गई तो क्या रिफंड नहीं मिलेगा. इन सवालों को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पात्र उम्मीदवारों को सुधार का अवसर दिया जाएगा ताकि उनकी राशि सुरक्षित तरीके से सही खाते तक पहुंच सके.

साइबर फ्रॉड से रहें सावधान

रिफंड प्रक्रिया के साथ ही NTA ने साइबर सुरक्षा को लेकर भी चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने कहा है कि कुछ लोग रिफंड जल्दी दिलाने या बैंक वेरिफिकेशन कराने के नाम पर उम्मीदवारों को ठगने की कोशिश कर सकते हैं.छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, SMS, ईमेल या सोशल मीडिया लिंक पर भरोसा न करें. आधिकारिक जानकारी केवल संबंधित पोर्टल से ही लें.

एजेंसी ने साफ कहा है कि NTA कभी भी उम्मीदवारों से OTP, पासवर्ड, UPI PIN या किसी तरह की भुगतान संबंधी जानकारी नहीं मांगता.

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