NTA ने जारी की NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर-की, 28 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका

NEET UG 2026 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून को आयोजित हुई री-नीट यूजी परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. इसके साथ उम्मीदवारों के लिए आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने प्रश्न पत्र के सेट के अनुसार आंसर की देख सकते हैं और अगर किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो 28 जून तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

इस बार एनटीए ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है. एजेंसी ने ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी होने से पहले ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है, ताकि उम्मीदवारों को जल्द से जल्द उत्तरों की जांच करने और किसी संभावित गलती की ओर ध्यान दिलाने का अवसर मिल सके. एजेंसी का कहना है कि इससे एक्सपर्ट्स आपत्तियों की समीक्षा और ओएमआर मूल्यांकन साथ-साथ चल सकेगा.

28 जून तक करा सकते हैं आपत्तियां दर्ज

उम्मीदवार 25 जून से 28 जून रात 11:50 बजे तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. अगर एक्सपर्ट्स समिति किसी आपत्ति को सही पाती है, तो संबंधित प्रश्न की फीस पूरी वापस कर दी जाएगी. वहीं एनटीए ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल उन क्वेश्चन पेपर सीरीज कोड के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करें, जो उनके परीक्षा बुकलेट पर अंकित है. अगर किसी प्रश्न में संशोधन किया जाता है तो उसका लाभ सभी उम्मीदवारों को मिलेगा, चाहे उनके प्रश्न पत्र कोई भी सेट रहा हो.

ऐसे चेक करें प्रोविजनल आंसर-की

री-नीट यूजी 2026 की आंसर-की देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in.पर जाए.

इसके बाद प्रोविजनल आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें.

अब अपनी प्रश्न पुस्तिका का सीरीज कोड चुनें और संबंधित आंसर की डाउनलोड करके उत्तरों से मिलान करें

ये भी पढ़ें-CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे जल्द, जानिए कहां और कैसे करें चेक?

ऐसे दर्ज कराएं आपत्तियां

अगर किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपनी प्रश्न पुस्तिका का सीरीज कोड दर्ज करें. इसके बाद संबंधित कोड, संबंधित प्रश्न चुनें और उसके समर्थन में प्रमाण अपलोड करें. एनटीए ने सलाह दी है कि उम्मीदवार एनसीईआरटी की किताबें या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक पुस्तकों का संदर्भ ही प्रमाण के रूप में दें. वहीं सभी विवरण जांचने के बाद प्रति प्रश्न 200 रुपये की फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करनी होगी. आवेदन जमा होने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए सबमिशन से पहले सभी जानकारी सावधानी से जांचने की सलाह दी है.

अलग से जारी होगी ओएमआर शीट

एनटीए ने बताया कि फिलहाल केवल प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई है. उम्मीदवारों की स्कैन की गई ओएमआर रिस्पांस शीट बाद में उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि उनकी स्कैनिंग प्रक्रिया अभी जारी है. स्कैनिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी ओएमआर शीट देखने का अलग मौका दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- IB के नए बॉस बने IPS महेश दीक्षित, इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI