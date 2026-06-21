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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET री-एग्जाम को लेकर NTA तैयार, तैनात किए 6700 ऑब्जर्वर, हर सेंटर पर 40 से 50 पुलिसकर्मी 

NEET री-एग्जाम को लेकर NTA तैयार, तैनात किए 6700 ऑब्जर्वर, हर सेंटर पर 40 से 50 पुलिसकर्मी 

NEET Re-Exam 2026 Today: परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. कुल 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमराें के जरिए निगरानी की जा रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 21 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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NEET Re-Exam 2026 Today: नीट यूजी 2026 री एग्जाम आज यानी 21 जून को होने जा रहा है. इसे लेकर एनटीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा होने जा रही परीक्षा को लेकर एजेंसी इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहती है. परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए देशभर में एजेंसी ने कई सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

आज होने वाली इस परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए 5,440 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे. एनटीए का कहना है कि परीक्षा के संचालन के लिए तकनीकी सुरक्षा बलों और अतिरिक्त मानव संसाधनों का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है. 

सीसीटीवी और एआई की मदद से होगी निगरानी 

परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्षाओं की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कुल 1.38 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमराें के जरिए राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर निगरानी की जा रही है. परीक्षा कक्षाओं की लाइव फुटेज पर लगातार नजर रखी जा रही है इसके साथ ही एआई आधारित सिस्टम भी सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करेगा. ताकि किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत पहचान की जा सके. परीक्षा केंद्रों पर करीब 6700 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा वर्चुअल ऑब्जर्वर केंद्रीय स्तर से लाइव मॉनिटरिंग करेंगे. 

जैमर से रोकी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी 

नकल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए देशभर में 51,000 से ज्यादा जैमर लगाए गए हैं. इनका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अवैध संचार को रोकना है. एनटीए के अनुसार जैमर की मदद से परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे. 

बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन से होगी पहचान 

अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. लगभग 48,000 से ज्यादा कर्मचारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में लगाए गए हैं. इसके साथ फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. केंद्रों पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की सघन जांच की जाएगी. इसके लिए करीब 38,000 फ्रिस्किंग स्टाफ की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके. वहीं परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस अर्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग समिति एजेंसी इस प्रक्रिया में शामिल है. औसतन हर परीक्षा केंद्र पर 40 से 50 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. 

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ओएमआर शीट और प्रश्न पत्रों की विशेष निगरानी 

परीक्षा सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करीब 1500 कस्टोडियन बैंक शाखाओं में अधिकारियों के तैनाती की गई है. वहीं देशभर के सैकड़ों कलेक्शन सेंटरों से ओएमआर शीट को एकत्रित करने की जिम्मेदारी डाक विभाग संभालेगा. एनटीए परीक्षा से पहले देशव्यापी मॉक ड्रिल भी आयोजित की, जिसमें सीसीटीवी जनरल बायोमेट्रिक सिस्टम, फ्रिस्किंग प्रक्रिया और परीक्षा सामग्री की उपलब्धता की जांच की गई.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
NTA NEET Re Exam NEET UG 2026 NEET Re Exam 2026
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