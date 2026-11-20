THE Interdisciplinary Science Rankings 2027: दुनिया भर में हायर एजुकेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2027 में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले देश के रूप में उभरा है. श्मिट साइंस फेलोज के सहयोग से जारी इस नए संस्करण में भारत की कुल 102 यूनिवर्सिटीज और संस्थाओं ने अपनी जगह बनाई है. इस लिस्ट में 102 देश और क्षेत्रों के कुल 1058 संस्थान शामिल है. रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थाओं के मामले में भारत के बाद तुर्की दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा. बीते दो वर्षों में भारतीय संस्थानों की भागीदारी में करीब 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं 2025 में जहां 65 और 2026 में 88 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल थी, वहीं अब यह संख्या 102 तक पहुंच गई है, जो कुल रैंक किए गए संस्थाओं का लगभग 9.6 प्रतिशत है. इसके साथ ही भारत के 7 यूनिवर्सिटीज ने दुनिया के टॉप 100 में भी जगह बनाई है.

सविता इंस्टीट्यूट देश में नंबर 1

चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने 66.9 के ओवरऑल स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर संयुक्त रूप से 62 वां स्थान हासिल किया है और लगातार दूसरे साल भारत का टॉप संस्थान बना हुआ है. 2025 में यह संस्थान 102वें और 2026 में 57वें स्थान पर था.

टॉप 100 में जगह बनाने वाले भारतीय यूनिवर्सिटी

यूनिवर्सिटी का नाम वर्ल्ड रैंक

सविता इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज 62

जामिया मिलिया इस्लामिया 69

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 80

एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 82

एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा 85

मणिपाल एकेडमी का हायर एजुकेशन 87

अन्ना यूनिवर्सिटी 100

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टॉप 10 में पहली बार 3 एशियाई यूनिवर्सिटी

वैश्विक स्तर पर एमआईटी ने लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान बरकरार रखा है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पिछले संस्करण के आठवें स्थान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है. वहीं इस रैंकिंग के इतिहास में पहली बार तीन एशियाई यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाई है. एनयूएस के अलावा हांगकांग यूनिवर्सिटी और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे हैं. वहीं नीदरलैंड की वैगनिंगन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च नौवें स्थान के साथ सर्वोच्च रैंक वाले यूरोपीय संस्थान बना है.

कैसे तैयार होती है यह रैंकिंग?

टाइम हायर एजुकेशन की मेथाडोलॉजी के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक विषयों को एक साथ जोड़कर जटिल चुनौतियों के समाधान हेतु किए जाने वाले इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक रिसर्च का मूल्यांकन तीन मुख्य स्तंभों और 11 मानको को पर किया जाता है. इसमें तीन मुख्य स्तंभों में रिसर्च आउटपुट्स का वेटेज 65 प्रतिशत, रिसर्च इनपुट्स का वेटेज 19 प्रतिशत और रिसर्च प्रोसेस का वेटेज 16 प्रतिशत होता है.

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