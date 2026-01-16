नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी, जानें कब तक कर सकेंगे आवेदन

नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हजारों मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल में बदलाव के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने काउंसलिंग के तीसरे राउंड का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार नीट पीजी 2025 परीक्षा में पास हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पाया है, उनके लिए यह आखिरी और अहम मौका माना जा रहा है.

एमसीसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और इच्छुक उम्मीदवार 26 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए उम्मीदवारों को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा. समय पर आवेदन नहीं करने वाले उम्मीदवार इस राउंड से बाहर हो सकते हैं.

इस बार नीट पीजी की क्वालिफाइंग कट-ऑफ को लेकर काफी चर्चा और विवाद रहा है. कट-ऑफ में भारी बदलाव करते हुए इसे माइनस 40 अंक तक कम किया गया है. इसके चलते जीरो पर्सेंटाइल वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल रहा है. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार भी तीसरे राउंड में हिस्सा ले सकेंगे, जो पहले कट-ऑफ की वजह से बाहर हो गए थे.

कहां मिलेगा एडमिशन?

नीट पीजी 2025 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग के जरिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाएगा. जिन सीटों पर पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया था, उन्हें इस राउंड में भरा जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है कि वे अपनी रैंक और कट-ऑफ के अनुसार बेहतर कॉलेज और स्पेशलाइजेशन चुन सकें.

एमसीसी के शेड्यूल के मुताबिक, तीसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन के साथ ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 16 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं. चॉइस लॉक करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी है. इस दिन शाम 4 बजे से चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. तय समय के बाद कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे सोच-समझकर अपनी प्राथमिकताएं भरें.

कब आएगा रिजल्ट

सीट आवंटन का परिणाम 29 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा. इसके बाद जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. कॉलेज में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 30 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कॉलेज में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. समय पर रिपोर्ट नहीं करने पर सीट रद्द की जा सकती है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है. उम्मीदवारों को सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होम पेज पर ‘PG Medical’ सेक्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Candidate Activity Board में जाकर New Registration 2025 के लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां उम्मीदवारों को अपना नीट पीजी रोल नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉग इन करना होगा.



लॉग इन करने के बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और फिर कॉलेज व स्पेशलाइजेशन का चयन करना होगा. पसंद के अनुसार विकल्पों को ऊपर-नीचे सेट करना जरूरी है, क्योंकि सीट आवंटन इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा. सभी विकल्प भरने के बाद उन्हें लॉक करना न भूलें. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रखना भी जरूरी है.





