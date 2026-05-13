री-एग्जाम की डेट आने तक क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे जारी रखें अपनी पढ़ाई?

NEET 2026 Re-Exam: NEET 2026 एग्जाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है और अब री-एग्जाम की नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है. इस खबर के बाद लाखों छात्रों के बीच चिंता, टेंशन और कन्फ्यूजन बढ़ गया है. हालांकि यह री-एग्जाम उन छात्रों के लिए एक नया और अच्छा मौका माना जा रहा है, जिनका पिछला पेपर अच्छा नहीं गया था या जो अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे. अब उन्हें खुद को सुधारने और बेहतर स्कोर करने का एक और मौका मिल गया है. वही जो स्टूडेंट्स दिन-रात मेहनत कर रहे थे, उनके मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा और पढ़ाई कैसे जारी रखें. इस पर NTA की तरफ से जारी गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें सिर्फ अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए.

क्या बनी री-एग्जाम की वजह?

NTA कि रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों से पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं. इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है. जांच में यह भी पता चला कि कुछ जगह परीक्षा कराने के तरीके में बड़ी गलतियां थीं. इसी कारण NTA ने भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया है ताकि पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरी और भरोसेमंद बनी रहे. साथ ही यह कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है.

छात्रों को क्या राहत दी गई है?

NTA ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा फीस देनी होगी. पहले से जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी. साथ ही जिन छात्रों ने 3 मई 2026 की परीक्षा दी थी, उनका डेटा और रजिस्ट्रेशन आगे होने वाली री-एग्जाम में इस्तेमाल किया जाएगा. नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी.

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री-एग्जाम तक स्टूडेंट्स क्या करें?

NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें. साथ ही किसी भी तरह की फेक खबरों के झांसे में न आएं और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. इस समय उन्हें सिर्फ पढ़ाई करने की सलाह दी गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वही जो छात्र मेहनती और काबिल हैं, उन्हें उनका मौका जरूर मिलेगा. इस री-एग्जाम को अपने लिए एक सुनहरा अवसर समझें.

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करें, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ज्यादा से ज्यादा हल करें. यह समय तनाव लेने का नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का है. जो छात्र इस समय खुद को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, वे री-एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे.

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