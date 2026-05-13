हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET 2026 Re-Exam: री-एग्जाम की डेट आने तक क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे जारी रखें अपनी पढ़ाई?

NEET 2026 Re-Exam: री-एग्जाम की डेट आने तक क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे जारी रखें अपनी पढ़ाई?

NEET 2026 Re-Exam: NEET 2026 री-एग्जाम छात्रों के लिए नया मौका है. NTA ने तैयारी जारी रखने, फेक खबरों से बचने और मेहनत पर ध्यान देने की सलाह दी है. यहां जाने पूरी गाइडलाइंस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

NEET 2026 Re-Exam:  NEET 2026 एग्जाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है और अब री-एग्जाम की नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है. इस खबर के बाद लाखों छात्रों के बीच चिंता, टेंशन और कन्फ्यूजन बढ़ गया है. हालांकि यह री-एग्जाम उन छात्रों के लिए एक नया और अच्छा मौका माना जा रहा है, जिनका पिछला पेपर अच्छा नहीं गया था या जो अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे. अब उन्हें खुद को सुधारने और बेहतर स्कोर करने का एक और मौका मिल गया है. वही जो स्टूडेंट्स दिन-रात मेहनत कर रहे थे, उनके मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा और पढ़ाई कैसे जारी रखें. इस पर NTA की तरफ से जारी गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें सिर्फ अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए. 

क्या बनी री-एग्जाम की वजह?

NTA कि रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों से पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं. इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है. जांच में यह भी पता चला कि कुछ जगह परीक्षा कराने के तरीके में बड़ी गलतियां थीं. इसी कारण NTA ने भरोसा बनाए रखने के लिए परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया है ताकि पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरी और भरोसेमंद बनी रहे. साथ ही यह कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है. 

छात्रों को क्या राहत दी गई है?

NTA ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा फीस देनी होगी. पहले से जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी. साथ ही  जिन छात्रों ने 3 मई 2026 की परीक्षा दी थी, उनका डेटा और रजिस्ट्रेशन आगे होने वाली री-एग्जाम में इस्तेमाल किया जाएगा. नई परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः दोबारा परीक्षा देने वालों को क्या फिर मिलेंगे एडमिट कार्ड, फोटो-सिग्नेचर के लिए क्या होंगे नियम?

री-एग्जाम तक स्टूडेंट्स क्या करें?

NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें. साथ ही  किसी भी तरह की फेक खबरों के झांसे में न आएं और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. इस समय उन्हें सिर्फ पढ़ाई करने की सलाह दी गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. वही  जो छात्र मेहनती और काबिल हैं, उन्हें उनका मौका जरूर मिलेगा. इस री-एग्जाम को अपने लिए एक सुनहरा अवसर समझें. 

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करें, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ज्यादा से ज्यादा हल करें. यह समय तनाव लेने का नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का है. जो छात्र इस समय खुद को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, वे री-एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे.

यह भी पढ़ेंः नीट यूजी परीक्षा रद्द, होगी CBI जांच, जानें फीस-एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 13 May 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Re-exam Date NTA Guidelines NEET 2026 Re-Exam Paper Leak Issue
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET 2026 Re-Exam: री-एग्जाम की डेट आने तक क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे जारी रखें अपनी पढ़ाई?
री-एग्जाम की डेट आने तक क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे जारी रखें अपनी पढ़ाई?
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam: देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम
देश में पहली बार कब हुई थी NEET परीक्षा? जानिए कैसे बदला मेडिकल एडमिशन का पूरा सिस्टम
शिक्षा
NEET UG Exam 2026 Cancelled LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
शिक्षा
नीट दोबारा होने की खबर से छात्रों में उम्मीद, बोले- अब मेहनत का सही फल मिलेगा
नीट दोबारा होने की खबर से छात्रों में उम्मीद, बोले- अब मेहनत का सही फल मिलेगा
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: तूफानी बारिश के साथ आंधी, दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी
तूफानी बारिश के साथ आंधी, दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
स्पोर्ट्स
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 55 Worldwide: ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! जानें-18सौ करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! 18सौ करोड़ी बनने से है बस इतनी दूर
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में फिर लौटेगी तपिश, तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में हीटवेव की चेतावनी
दिल्ली में फिर लौटेगी तपिश, तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में हीटवेव की चेतावनी
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
जनरल नॉलेज
Indian Army: भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
भारतीय सेना के पास अब कौन-कौन से स्वदेशी हथियार? देख लें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Refurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड
Refurbished Phone ले रहे हैं तो जरूर देख लें ये चीजें, पहले कर दिया पेमेंट तो हो सकता है कांड
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget