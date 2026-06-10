हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNDA Cadets Stipend Salary : NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?

NDA Cadets Stipend Salary : NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?

NDA Cadets Stipend Salary: उम्मीदवारों को एनडीए जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करनी होती है, फिर एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट की चुनौती का सामना करना पड़ता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

NDA Cadets Stipend Salary : भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कई चरणों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है. इसमें सबसे पहले उम्मीदवारों को एनडीए जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करनी होती है, फिर एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट की चुनौती का सामना करना पड़ता है. इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवार सैन्य प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं.

अक्सर लोगों को लगता है कि एनडीए और अन्य सैन्य अकादमियों में कैडेट्स केवल पढ़ाई और कड़ी ट्रेनिंग करते हैं. ऐसे में लोग सवाल भी करते हैं कि क्या ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को कोई वेतन या आर्थिक सहायता मिलती है. अगर आप भी रक्षा सेवाओं में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी मिलती है और हर महीने कितने रुपये आते हैं.

NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी मिलती है?

भारत सरकार सैन्य प्रशिक्षण ले रहे कैडेट्स को हर महीने स्टाइपेंड देती है, यह रकम इसलिए दी जाती है जिससे कैडेट्स अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब एनडीए कैडेट अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग पूरी करके अंतिम चरण की सैन्य अकादमियों जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), एयर फोर्स अकादमी (AFA) या इंडियन नेवल अकादमी (INA) में पहुंचते हैं, तब उन्हें हर महीने 56,100 रुपये का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है. यह राशि पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के आधार पर तय की गई है, जो सेना में एक नए अधिकारी के शुरुआती वेतन के बराबर मानी जाती है. हालांकि सरकार की ओर से 56,100 रुपये का स्टाइपेंड तय किया गया है, लेकिन कैडेट्स को यह पूरी सैलरी सीधे नहीं मिलती है. इसमें से कुछ जरूरी खर्चों और सुरक्षा संबंधी कटौती की जाती है. इन कटौतियों का उद्देश्य कैडेट्स को फ्यूचर की सुरक्षा और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है. 

आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लिए कटते हैं पैसे

हर कैडेट को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF) के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है. यह एक जरूरी व्यवस्था है, जिससे किसी भी स्थिति में कैडेट और उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके. इस बीमा योजना के लिए हर महीने लगभग 7,000 से 8,000 रुपये तक की राशि स्टाइपेंड से काटी जाती है. 

ग्रूमिंग और अन्य सुविधाओं पर भी होता है खर्च

सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स की लाइफस्टाइल पूरी तरह डिसिप्लिन होती है. उनकी वर्दी, हेयरकट, लॉन्ड्री, खेल सामग्री और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी कुछ खर्च आता है. इन सुविधाओं के लिए भी स्टाइपेंड से एक तय सैलरी काटी जाती है. हालांकि यह कटौती बहुत  ज्यादा नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें - Mukesh Ambani Salary: 365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?

कैडेट्स को हर महीने कितने रुपये मिलते हैं?

सभी जरूरी कटौतियों के बाद कैडेट्स को हर महीने करीब 10,000 से 15,000 रुपये मिलते हैं. इसी रकम को आमतौर पर कैश-इन-हैंड कहा जाता है. 

रहने-खाने का पूरा खर्च उठाती है सरकार

एनडीए और अन्य सैन्य अकादमियों में पढ़ने वाले कैडेट्स का हॉस्टल, खाने, मेडिकल सुविधा, ट्रेनिंग सामान और वर्दी जैसी ज्यादातर जरूरतों का खर्च सरकार करती है. जब कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं और पासिंग आउट परेड के बाद सेना में लेफ्टिनेंट, नौसेना में सब-लेफ्टिनेंट या वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते हैं, तब उनका स्टाइपेंड नियमित वेतन में बदल जाता है. इसके बाद उन्हें मूल वेतन के साथ कई तरह के भत्ते भी मिलने लगते हैं. 

यह भी पढ़ें - SBI Recruitment: एसबीआई में 7150 पदों पर बंपर भर्ती, नहीं किया अप्लाई तो अभी कर लें, बढ़ गई अंतिम तिथि

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 10 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
NDA Salary NDA Cadet Stipend NDA Training NDA Cadet Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NDA Cadets Stipend Salary : NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
शिक्षा
Mukesh Ambani Salary: 365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?
365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?
शिक्षा
Khan Sir Father: कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
दिल्ली NCR
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
फ़ुटबॉल
Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget