हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMukesh Ambani Salary: 365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?

Mukesh Ambani Salary: 365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?

Mukesh Ambani Salary: देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी लगातार छठे साल भी कंपनी से कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं. इसके बावजूद उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

Mukesh Ambani Salary: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 49 करोड़ डॉलर की गिरावट आई और वह एक झटके में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चार स्थान फिसल गए. इतना ही नहीं मुकेश अंबानी एशिया में भी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक गए, इसके अलावा इस साल उनकी नेटवर्थ में भी 20.8 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है. इस उथल-पुथल के बाद मुकेश अंबानी की सैलरी को लेकर भी सवाल उठने लगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को 365 दिन में कितना पैसा मिलता है और उनकी कमाई कैसे होती है. 

मुकेश अंबानी नहीं लेते हैं सैलरी 

देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी लगातार छठे साल भी कंपनी से कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं. इसके बावजूद उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी वेतन, भत्ता, स्टॉक ऑप्शन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में कोई रकम नहीं ली. उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान 2020 में यह फैसला लिया था कि वह सैलरी नहीं लेंगे, तब से लगातार इसे जारी रखा हुआ है. इससे पहले साल 2008-09 से उनकी सालाना सैलरी 15 करोड़ रुपये थी, जिसे उन्होंने करीब 12 वर्षों तक नहीं बढ़ाया. 

फिर कहां से आता है मुकेश अंबानी के पास पैसा? 

मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से तो कोई सैलरी नहीं लेते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स उनकी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग है. रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी परिवार की करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी है. जब कंपनी का कारोबार बढ़ता है तो शेयर की कीमत चढ़ती है तब उनकी संपत्ति भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि बिना सैलरी लिए भी उनकी नेटवर्थ अरबों में बनी रहती है. 

डिविडेंड से होती है मुकेश अंबानी को मोटी कमाई 

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है. मुकेश अंबानी के पास व्यक्तिगत तौर पर करीब 1.61 करोड़ शेयर है. इस हिसाब से उन्हें केवल व्यक्तिगत शेयरों का लाभ 9.66 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला. इसके अलावा अंबानी परिवार और प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों के पास रिलायंस के लगभग 664.5 करोड़ शेयर है. इन शेयरों पर प्रमोटर ग्रुप को करीब 3,987 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है. यानी कुल मिलाकर इस साल रिलायंस से अंबानी परिवार को लगभग 3,996 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है. 

ये भी पढ़ें-India Nuclear Weapons Deployed: भारत के अलावा कौन-कौन से देश तैनात रखते हैं परमाणु हथियार? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

शेयर बढ़ते हैं तो बढ़ती है मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 

मुकेश अंबानी की असली दौलत सैलरी डिविडेंड भी नहीं है, बल्कि रिलायंस में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू से बनती है. उदाहरण के लिए अगर अगर रिलायंस के शेयर कुछ प्रतिशत बढ़ते हैं तो उनकी संपत्ति में हजारों करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है. वहीं शेयर गिरने पर उनकी नेटवर्थ भी म हो जाती है. हाल ही में रिलायंस के शेयर में गिरावट के कारण उनकी संपत्ति में करीब 49 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें-Aya Ram Gaya Ram Phrase Origin: आया राम गया राम मुहावरा तो आपने सुना होगा, जान लें किस विधायक के लिए बना था यह?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Mukesh Ambani Net Worth Mukesh Ambani Salary Mukesh Ambani Income
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Mukesh Ambani Salary: 365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?
365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?
शिक्षा
Khan Sir Father: कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
शिक्षा
NEET Re-Exam 2026 : एनटीए से एयरफोर्स, फिर पोस्टऑफिस से परीक्षा केंद्र, जानें आपको कैसे मिलेगा NEET UG का पेपर?
एनटीए से एयरफोर्स, फिर पोस्टऑफिस से परीक्षा केंद्र, जानें आपको कैसे मिलेगा NEET UG का पेपर?
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
बिहार
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
क्रिकेट
Ben Stokes Nightclub Controversy: नाइट क्लब विवाद से पहले बेन स्टोक्स ने पी थी कितनी महंगी शराब, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश
नाइट क्लब विवाद से पहले बेन स्टोक्स ने पी थी कितनी महंगी शराब, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Explained: PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया 'भगवा भारत'? आखिर कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया भगवा भारत? कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
एग्रीकल्चर
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
टेक्नोलॉजी
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget