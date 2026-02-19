हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च

NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने एक खास डिजिटल पहल शुरू की है. ये पहल‘ई-मैजिक बॉक्स’ ऐप है. यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से संचालित है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

आज के डिजिटल दौर में बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है. बदलती तकनीक के साथ शिक्षा के तरीके भी बदल रहे हैं. खासकर छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा में अगर सही मार्गदर्शन और रोचक सामग्री मिले, तो उनकी सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है. इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने एक खास डिजिटल पहल शुरू की है. ये पहल‘ई-मैजिक बॉक्स’ ऐप है. यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से संचालित है और इसे बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य है कि बच्चे खेल-खेल में सीखें और बड़े लोग उनकी सीखने की यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें. 

क्या है ‘ई-मैजिक बॉक्स’ ऐप?

ई-मैजिक बॉक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कहानियां, गीत, मजेदार एक्टिविटी और इंटरैक्टिव मार्गदर्शन एक ही जगह उपलब्ध हैं. यह ऐप तीन एआई बॉट्स की मदद से काम करता है, जो तुरंत सवालों के जवाब देते हैं और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं. इस ऐप के लॉन्च के साथ ही एनसीईआरटी ने सीखने और सीखने का साम्राज्य नाम से एक अभियान भी शुरू किया है. इसका उद्देश्य परिवारों और टीचर्स को नियमित रूप से इस प्लेटफॉर्म का यूज करने और बच्चों के साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है. 

ऐप में मौजूद तीन खास एआई बॉट्स

1. कथा सखी - यह बच्चों के लिए रोचक और कल्पनाशील कहानियां तैयार करती है. इसका उद्देश्य बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाना और उनकी सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत करना है. 

2. अभिभावक तारा - यह पेरेंट्स के सवालों का जवाब देती है. छोटे बच्चों के पालन-पोषण, व्यवहार और शुरुआती शिक्षा से जुड़े सवालों में यह मार्गदर्शन देती है.
 
3. शिक्षिका तारा - यह टीचर्स की मदद के लिए बनाई गई है. कक्षा में बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने और एक्टिविटी आधारित पढ़ाई कराने के सुझाव देती है. यूजर्स  ऐप में सीधे अपने सवाल टाइप कर सकते हैं और तुरंत एआई तैयार जवाब पा सकते हैं.
 
बिना स्मार्टफोन भी कर सकते हैं यूज

इस ऐप की खास बात यह है कि इसे सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी यूज किया जा सकता है. जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे भी टोल-फ्री आईवीआरएस नंबर 1800-212-0173 या 15108 पर कॉल करके दिन की कहानी, दिन का गीत और दिन का प्रश्न जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. 

ये बच्चों की पढ़ाई में कैसे मदद करता है?

ई-मैजिक बॉक्स में लगा एआई सिस्टम बच्चों का एक डिजिटल साथी बनकर काम करता है. यह कभी भी सवालों का जवाब दे सकता है. बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है. रोजमर्रा की बातों को सीखने का अवसर बनाता है. कहानी और बातचीत के माध्यम से सीखने को रोचक बनाता है. इससे पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के साथ ज्यादा बात कर पाते हैं और पढ़ाई को एक्टिविटी-आधारित बना सकते हैं. 

क्या हैं इस ऐप के फायदे?

1. बच्चों के लिए सीखना मजेदार बनाता है. 

2. पेरेंट्स को बच्चों की ग्रोथ में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है. 

3. टीचर्स को पढ़ाने के नए तरीके सिखाता है. 

4. डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है. 

5. पूरी तरह से मुफ्त और आसानी से अवेलेबल भी है. 

यह भी पढ़ें - क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
NCERT NCERT E Magic Box AI Learning App Children Digital Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
शिक्षा
CBSE CTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका
CTET की आंसर शीट कब तक होगी जारी? जानें डाउनलोड करने से लेकर आपत्ति दर्ज कराने का तरीका
शिक्षा
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
शिक्षा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
यूटिलिटी
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget