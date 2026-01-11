MPPCS के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है आवेदन करने की लास्ट डेट?

अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और लंबे समय से MPPSC PCS परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

हर साल हजारों युवा MPPSC परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि यह परीक्षा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा के जरिए डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार, राज्य कर अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी जैसे कई जरूरी पदों पर भर्ती की जाती है. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आवेदन की तारीख, परीक्षा तिथि, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जरूर जान लें.

MPPSC PCS Exam 2026 आवेदन की तारीखें क्या हैं?

MPPSC PCS 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 10 जनवरी 2026 से हो चुकी है. आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2026 है. लेट फीस के साथ आवेदन 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक होगा. उम्मीदवार लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या से बचा जा सके.

MPPSC PCS Exam 2026 परीक्षा कब होगी?

MPPSC की जारी जानकारी के अनुसार, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक है.

MPPSC PCS Exam Age Limit आयु सीमा क्या है?

MPPSC PCS परीक्षा 2026 के लिए आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है. जिसमें न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी. मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी. SC / ST / OBC 5 साल की छूट, दिव्यांग उम्मीदवार 5 से 10 साल तक की छूट (नियमानुसार) और वभूतपूर्व सैनिक सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

MPPSC PCS Exam 2026 आवेदन कैसे करें?

1. MPPSC PCS परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. State Service Exam 2026 / Forest Service Exam 2026 के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. Apply Online ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाएं.

5. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी भरें.

6. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

7. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

8. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

