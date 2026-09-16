गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षालाइब्रेरी में पढ़ाई और गुरुद्वारे में सोना, कौन हैं IAS बनने की जिद रखने वाले मिन्हाज?

लाइब्रेरी में पढ़ाई और गुरुद्वारे में सोना, कौन हैं IAS बनने की जिद रखने वाले मिन्हाज?

IAS बनने का सपना लेकर डेढ़ साल पहले दिल्ली आए मिन्हाज के पास रहने के लिए अपना कोई जगह नहीं है. वह 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और रात में लाइब्रेरी की कुर्सी पर सो जाते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में देश के अलग-अलग कोनों से आकर युवा यूपीएससी की तैयारी करते हैं. वहीं दिल्ली आकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवा मुखर्जी नगर में कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिहार के दरभंगा से आए मोहम्मद मिन्हाज की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. आईएएस बनने का सपना लेकर करीब डेढ़ साल पहले दिल्ली आए मिन्हाज के पास रहने के लिए अपना कोई कमरा तक नहीं है. वह दिनभर 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और रात में इस लाइब्रेरी की कुर्सी पर सो जाते हैं. पैसों की कमी के बीच उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई, छोटे-मोटे काम और जरूरी खर्चों को पूरा करने में गुजर रहा है. नहाने के लिए उन्हें करीब 10 किलोमीटर दूर मजनू का टीला जाना पड़ता है. जहां गुरुद्वारे में उन्हें खाना भी मिल जाता है. इतनी मेहनत के बावजूद डेढ़ साल के बाद भी यूपीएससी निकालकर सिविल सेवा में जाने का उनका टारगेट कमजोर नहीं पड़ा है. 

लाइब्रेरी ही बनी पढ़ाई और रहने की जगह 

मिन्हाज दिल्ली के मुखर्जी नगर में जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसकी महीने की फीस 1100 से 1200 रुपये हैं. दिन भर किताबों के बीच पढ़ाई करने के बाद रात में उसी कुर्सी पर ही सो जाते हैं. उनके कपड़े और बाकी जरूरी सामान भी लाइब्रेरी के लॉकर में रखे रहते है. रहने के लिए अलग कमरा लेने की आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण लाइब्रेरी ही फिलहाल उनके लिए रहने का ठिकाना भी बन गई है. 

नहाने के लिए करते हैं 10 किलोमीटर का सफर 

मिन्हाज नहाने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर मजनू का टीला पहुंचते हैं. इसी दौरान वह वहां के एक गुरुद्वारे में खाना भी खाते हैं. गुरुद्वारे में दोपहर करीब 12 बजे और रात करीब 8 बजे खाना मिलता है. समय और आने जाने का खर्च बढ़ने के चक्कर में कई बार वह आम तौर पर दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं. इस सफर में करीब 20 रुपये उनके ऑटो रिक्शा के खर्च होते हैं. वहीं लाइब्रेरी की फीस और दूसरे जरूरी खर्च मिलाकर वह करीब 3000 रुपये महीने में अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं. 

बैंक अकाउंट खुलवाने से करते हैं कमाई 

परिवार से ज्यादा आर्थिक मदद नहीं मिल पाने के कारण मिन्हाज छोटे-मोटे काम करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं. वह एक ऐप के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं. इससे उन्हें एक अकाउंट पर करीब 300 से 400 रुपये मिलते हैं और महीने में लगभग 3000 रुपये तक की कमाई हो जाती है. वह फुल टाइम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नौकरी के लंबे घंटे और आने-जाने में लगने वाला समय यूपीएससी की तैयारी में दिक्कत पैदा करेगा. इसलिए वह फिलहाल उतना ही काम करते हैं, जिससे पढ़ाई के साथ उनका जरूरी खर्च निकल सके. 

ये भी पढ़ें-CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम

माता-पिता को नहीं बताई अपनी परेशानी 

मिन्हाज के पिता माता-पिता बिहार में रहते हैं और उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनके बड़े भाई काम करते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां में मदद करते हैं. मिन्हाज के परिवार पर कर्ज भी हैं. चार बहनों में तीन की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अभी पढ़ाई कर रही है वह बच्चों को पढ़ाकर अपने खर्चे में मदद करती है.  मिन्हाज ने अपने माता-पिता को दिल्ली में अपनी असली स्थिति नहीं बताई है. वह उनसे यही कहते हैं कि वह ठीक है और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें डर है कि अगर उनके माता-पिता को उनकी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा, तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी. इसी के चलते मिन्हाज ने अपने माता-पिता को कभी यह नहीं बताया कि वह लाइब्रेरी में सोते हैं और कई बार दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं. 

किताबों से ज्यादा पुराने पेपर पर भरोसा 

मिन्हाज बिना महंगी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उनका मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं है, वह पहले पुराने पेपर को देखते हैं, सवालों का पैटर्न समझते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं. जरूरत पड़ने पर साथ वाली उम्मीदवारों से भी पढ़ाई से जुड़ी चीज पूछते हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं. 

IAS बनाकर गांव के लोगों के लिए करना चाहते हैं काम 

मिन्हाज के लिए यूपीएससी सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करने का जरिया नहीं है. उन्होंने अपने गांव में ऐसे लोगों को देखा है, उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती. ऐसे में वह प्रशासन में जाकर गांव के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान के सिख छात्र को मैट्रिक में मिली 2nd रैंक, भारत का SGPC देगा ₹51 हजार

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Mohammad Minaz Minaz UPSC Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
शिक्षा
बैंक ऑफ बड़ौदा में 2482 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा में 2482 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गुजरात रोडवेज में 2500 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
गुजरात रोडवेज में 2500 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
IITs में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, 2019 से 2025 से बीच 52% का इजाफा
IITs में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, 2019 से 2025 से बीच 52% का इजाफा
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार
हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
क्रिकेट
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर, सत्ता की चाबी रहेगी इनके हाथ
राजस्थान निकाय चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर, सत्ता की चाबी रहेगी इनके हाथ
इंडिया
मणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली
मणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
शिक्षा
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
Delhi-NCR के स्कूलों में 2 महीने स्पोर्ट्स पर रहेगी रोक, CAQM ने जारी किए निर्देश
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget