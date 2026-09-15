यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM

एक ही परिवार के दोनों भाइयों का पहले मेडिकल की पढ़ाई करना और फिर यूपीएससी के जरिए अलग-अलग प्रशासनिक सेवा में पहुंचना, उनकी मेहनत टारगेट के लिए दृढ़ता को दिखाता है. एक भाई पुलिस सेवा में जाकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो दूसरा प्रशासनिक सेवा में जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा है. ऐसे में इन दोनों भाइयों की कहानी अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ रही है.