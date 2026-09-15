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यूपी में दो सगे भाई ऐसे बने IPS और IAS, एक प्रयागराज तो दूसरा कौशांबी का DM
अजय पाल शर्मा और अमित पाल शर्मा से पंजाब और लुधियाना के रहने वाले हैं. दोनों भाई में बड़ा भाई अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी और वहीं छोटा भाई अमित पाल शर्मा 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में इन दिनों दो सगे भाइयों की जोड़ी चर्चा में है. खास बात यह है कि दोनों ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने के बाद अलग-अलग रास्ता चुना और सिविल सेवा में पहुंचकर देश की सेवा करने का फैसला किया. बड़े भाई डॉक्टर अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में प्रयागराज कमिश्ननरेट में अपर पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वहीं छोटा भाई अमित पाल शर्मा 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और कौशांबी के जिलाधिकारी है. दोनों के कार्य क्षेत्र भी एक दूसरे से सटे हुए हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 11:11 AM (IST)
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