हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या है CA बनने का पूरा क्राइटेरिया? ये काम करना है बेहद जरूरी, पढ़ें डिटेल्स

क्या है CA बनने का पूरा क्राइटेरिया? ये काम करना है बेहद जरूरी, पढ़ें डिटेल्स

CA बनने के बाद करियर के कई सुनहरे रास्ते खुल जाते हैं. आप किसी प्राइवेट कंपनी या MNC में फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, CA फर्म में पार्टनर या कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपमें नंबरों को समझने की कला है और आपको अकाउंट्स या फाइनेंस में दिलचस्पी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है. लेकिन कई स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि CA बनने का रास्ता क्या है, कौन-कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं और किन योग्यताओं की जरूरत होती है. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर CA बनने का पूरा प्रोसेस क्या है और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

CA यानी Chartered Accountant एक ऐसा प्रोफेशनल जो अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, फाइनेंसियल एडवाइजरी और बिजनेस कंसल्टेंसी में एक्सपर्ट होता है. किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी के लिए CA की भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि वही कंपनी के पैसों का सही हिसाब रखता है और सरकार के टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित करता है.

CA बनने के लिए योग्यता

12वीं के बाद शुरुआत कर सकते हैं: कोई भी स्टूडेंट जिसने 12वीं क्लास कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पास की हो, वो CA की पढ़ाई शुरू कर सकता है.

कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को लाभ: अगर आपने 12वीं में कॉमर्स ली है और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स जैसे विषय पढ़े हैं, तो आपको शुरुआती स्टेज में थोड़ी आसानी होगी.

ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री: अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, तो आप सीधे Intermediate Level से CA में प्रवेश ले सकते हैं.

CA बनने के तीन स्टेज

CA Foundation Course: 12वीं के बाद सबसे पहले आपको इस लेवल में दाखिला लेना होता है. इसमें बेसिक विषय जैसे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और मैथ्स पढ़ाए जाते हैं. यह कोर्स 4 पेपरों का होता है. परीक्षा साल में दो बार मई और नवंबर में होती है. पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 40% और कुल मिलाकर 50% अंक जरूरी हैं.

CA Intermediate Course: फाउंडेशन पास करने के बाद अगला स्टेप होता है इंटरमीडिएट. इसमें 8 पेपर होते हैं जो दो ग्रुप में बंटे होते हैं. इसमें अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग जैसे एडवांस विषय शामिल होते हैं. इस स्टेज में आपको थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है.

CA Final Course: इंटरमीडिएट के बाद आखिरी स्टेप होता है CA Final. इसमें भी दो ग्रुप होते हैं जिनमें ऑडिट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन जैसे विषय आते हैं. इस लेवल के बाद आप एक ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं.

आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग

CA बनने का सबसे जरूरी हिस्सा है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग. इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है. इस दौरान आप किसी सीनियर CA के अंडर काम करते हैं और रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का अनुभव हासिल करते हैं. यही ट्रेनिंग आपके करियर को मजबूत नींव देती है.

CA बनने में कितना समय लगता है?

अगर आप 12वीं के बाद सीधे फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं, तो आमतौर पर पूरा कोर्स पूरा करने में 4 से 5 साल का समय लगता है. लेकिन यह आपकी मेहनत और पासिंग स्पीड पर भी निर्भर करता है.

CA पास करने के बाद करियर ऑप्शन

प्राइवेट कंपनी या एमएनसी में फाइनेंस मैनेजर या ऑडिटर बनना

CA फर्म में पार्टनर या कंसल्टेंट के रूप में काम करना

अपनी खुद की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म शुरू करना

बैंकिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में करियर बनाना

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 13 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Tags :
Education CA How To Become A CA In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?
फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget