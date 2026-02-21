संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
झारखंड सरकार ने जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की उम्र सीमा चार साल बढ़ाकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब हजारों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.
झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा चार साल बढ़ा दी गई है. इस अहम फैसले की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी. सरकार के इस कदम से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो उम्र सीमा के कारण परीक्षा से बाहर हो रहे थे.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को इस फैसले से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा की गणना की तिथि में बदलाव किया गया है. पहले यह तिथि 1 अगस्त 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर अगस्त 2022 कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि उम्मीदवारों को प्रभावी रूप से चार साल की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी.
पहले क्या थी स्थिति
जेपीएससी की ओर से जब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब उम्र की गणना की तिथि 1 अगस्त 2026 रखी गई थी. इस वजह से बड़ी संख्या में उम्मीदवार अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके थे और आवेदन करने से वंचित रह जाते. लंबे समय से यह मुद्दा अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था.
क्यों उठा उम्र सीमा का विवाद
झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा नियमित रूप से नहीं होने के कारण कई सालों से उम्मीदवार परीक्षा का इंतजार कर रहे थे. इसी देरी के चलते कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर गए. ऐसे उम्मीदवारों का कहना था कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इसी कारण अभ्यर्थी लगातार सरकार से उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे.
सदन में गूंजी मांग
पिछले दो दिनों से विधानसभा में कई विधायकों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था. विधायकों का कहना था कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को उम्र सीमा में राहत देनी चाहिए. वहीं अभ्यर्थियों की ओर से तो आठ साल तक की छूट देने की मांग की जा रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में बैठ सकें.
सरकार के स्तर पर क्या चल रहा था
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने पहले अधिकतम तीन साल की उम्र छूट का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा था. लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब कटऑफ वर्ष 2022 तय कर दिया गया है. इससे साफ है कि सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में एक कदम आगे बढ़ते हुए चार साल की राहत देने का फैसला किया है.
हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
उम्र सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का भी रुख किया था. वहां से उन्हें आंशिक राहत जरूर मिली थी, लेकिन पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था. अब सरकार की नई घोषणा के बाद इस विवाद के खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है.
14वीं सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू
सरकार के इस फैसले के साथ ही जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है. आयोग की ओर से हाल ही में इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो चुकी है.
आवेदन की अहम तारीखें
जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी तय की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान उम्मीदवार 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
