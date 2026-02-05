उत्तराखंड में निकली 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2364 रिक्त पदों को भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं और इच्छुक उम्मीदवार 05 मार्च 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है.





किन जिलों में होगी भर्ती

शिक्षा विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह भर्ती उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में की जाएगी. सबसे ज्यादा 340 पद पौड़ी जिले में निकाले गए हैं. इसके बाद टिहरी में 268 और अल्मोड़ा में 254 पद खाली हैं. नैनीताल में 208, पिथौरागढ़ में 197 और देहरादून में 195 पदों पर भर्ती होगी.ऊधमसिंहनगर में 182 और चमोली में 179 पद भरे जाएंगे. वहीं हरिद्वार में 91 और बागेश्वर में 89 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जैसे जिलों में भी कुछ पद खाली हैं.

योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 5 पास होना जरूरी है. इसके अलावा योग्यता से जुड़ी बाकी शर्तें विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें.

क्या होगी उम्र सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है. इसके अलावा जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन की आखिरी तारीख

इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 रखी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा.विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन विभाग के तय नियमों के अनुसार किया जाएगा. साथ ही राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य में रोजगार के मौके बढ़ सकें.

कैसे होगा आवेदन

उम्मीदवारों को सबसे पहले रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर जाना होगा.इसके बाद वहां रजिस्ट्रेशन करके अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म को सबमिट करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से भरें और फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.



