हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीउत्तराखंड में निकली 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड में निकली 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने ग्रुप-डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.उम्मीदवार 05 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते है. यहां जानें पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है. राज्य के विद्यालयी शिक्षा विभाग ने ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2364 रिक्त पदों को भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं और इच्छुक उम्मीदवार 05 मार्च 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.यह भर्ती राज्य के विभिन्न जिलों में की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है.

किन जिलों में होगी भर्ती 

शिक्षा विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह भर्ती उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में की जाएगी. सबसे ज्यादा 340 पद पौड़ी जिले में निकाले गए हैं. इसके बाद टिहरी में 268 और अल्मोड़ा में 254 पद खाली हैं. नैनीताल में 208, पिथौरागढ़ में 197 और देहरादून में 195 पदों पर भर्ती होगी.ऊधमसिंहनगर में 182 और चमोली में 179 पद भरे जाएंगे. वहीं हरिद्वार में 91 और बागेश्वर में 89 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जैसे जिलों में भी कुछ पद खाली हैं.

योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 5 पास होना जरूरी है. इसके अलावा योग्यता से जुड़ी बाकी शर्तें विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार होंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देख लें.

क्या होगी उम्र सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है. इसके अलावा जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन की आखिरी तारीख

इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 रखी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा.विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया 

उम्मीदवारों का चयन विभाग के तय नियमों के अनुसार किया जाएगा. साथ ही राज्य के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य में रोजगार के मौके बढ़ सकें.

कैसे होगा आवेदन

उम्मीदवारों को सबसे पहले रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर जाना होगा.इसके बाद वहां रजिस्ट्रेशन करके अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फॉर्म को सबमिट करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से भरें और फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.

यह भी पढ़ें -  UPSC नियमों में बड़ा बदलाव: बार-बार सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे IAS-IFS, IPS ऑप्शन को लेकर भी हुआ बदलाव

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 05 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
JOB Uttarakhand Group D Recruitment 2026 Education Department Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
शिक्षा
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget