हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स

बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स

BPSC Judicial Service Exam 2026: बिहार लोक सेवा आयोग ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 173 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Feb 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. Bihar Public Service Commission (BPSC) ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 173 पदों को भरा जाएगा. आयोग ने यह भर्ती विज्ञापन संख्या 12/2026 के अंतर्गत निकाली है.

बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी हाल में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कुल 173 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. चयन 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. यह परीक्षा राज्य की सबसे अहम न्यायिक भर्तियों में से एक मानी जाती है.

जरूरी तारीखें एक नजर में

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 फरवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 18 मार्च 2026

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड जरूर जांच लेना चाहिए. नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण से जुड़ी सभी शर्तें साफ तौर पर बताई गई हैं. केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो सभी जरूरी शर्तों को पूरा करते हों. पात्रता से जुड़ी किसी भी गलती की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है.

कहां से करें आवेदन

जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि पात्रता, चयन प्रक्रिया और जरूरी नियमों की सही जानकारी मिल सके.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट और नियमों के अनुसार किया जाएगा.

नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करें

उम्मीदवार अगर आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा. सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां Advertisement No. 12/2026 से जुड़ा 33rd Bihar Judicial Service Competitive Examination का लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन पीडीएफ खुल जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें - शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Feb 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Education BPSC Jobs JObs BPSC Judicial Service Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
नौकरी
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
नौकरी
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget