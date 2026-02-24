बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स

बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. Bihar Public Service Commission (BPSC) ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 173 पदों को भरा जाएगा. आयोग ने यह भर्ती विज्ञापन संख्या 12/2026 के अंतर्गत निकाली है.

बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी हाल में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कुल 173 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. चयन 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. यह परीक्षा राज्य की सबसे अहम न्यायिक भर्तियों में से एक मानी जाती है.

जरूरी तारीखें एक नजर में

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 फरवरी 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 18 मार्च 2026

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड जरूर जांच लेना चाहिए. नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण से जुड़ी सभी शर्तें साफ तौर पर बताई गई हैं. केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो सभी जरूरी शर्तों को पूरा करते हों. पात्रता से जुड़ी किसी भी गलती की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है.

कहां से करें आवेदन

जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि पात्रता, चयन प्रक्रिया और जरूरी नियमों की सही जानकारी मिल सके.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन मेरिट और नियमों के अनुसार किया जाएगा.

नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करें

उम्मीदवार अगर आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा. सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां Advertisement No. 12/2026 से जुड़ा 33rd Bihar Judicial Service Competitive Examination का लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन पीडीएफ खुल जाएगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

