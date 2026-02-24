रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की नई भर्ती को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है. भर्ती का पूरा जिम्मा RRB के पास होगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवार फॉर्म भर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 11,127 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और रेलवे का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं. ALP की नौकरी को रेलवे की अहम और जिम्मेदारी वाली नौकरियों में गिना जाता है.

जोन के अनुसार पदों का बंटवारा

आरआरबी की ओर से जोन वाइज पदों की जानकारी भी साझा कर दी गई है. मध्य रेलवे में 1400 पद, पूर्व मध्य रेलवे में 700 पद और पूर्व तटीय रेलवे में 1625 पद रखे गए हैं. इसके अलावा पूर्व रेलवे में 608, उत्तर मध्य रेलवे में 457 और उत्तर रेलवे में 740 पदों पर भर्ती होगी. दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे ज्यादा 1531 पद हैं, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 1276 पद रखे गए हैं. इसके साथ ही दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और अन्य जोन में भी पद तय किए गए हैं. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भी कुछ पद शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

ALP पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास तय शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है. अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ आईटीआई किया होना चाहिए. जो उम्मीदवार 10वीं के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं, वे भी आवेदन के पात्र हैं. इसके अलावा जिन युवाओं ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, वे भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं.

आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग को 3 साल और एससी व एसटी वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी. इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

आवेदन के समय उम्मीदवारों को तय शुल्क जमा करना होगा. सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है. वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये तय किया गया है. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

ALP भर्ती की चयन प्रक्रिया आसान नहीं होगी. उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT-1 होगी. इसके बाद CBT-2 आयोजित की जाएगी. इसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) ली जाएगी. इन सभी परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चरण में चिकित्सा जांच होगी. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

कब से शुरू होंगे आवेदन

फिलहाल आवेदन की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरआरबी जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा. नोटिफिकेशन में आवेदन की तारीख, परीक्षा की संभावित समय-सारणी और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

