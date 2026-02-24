हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

Railway ALP Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर नई भर्ती को मंजूरी मिल गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 24 Feb 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की नई भर्ती को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है. भर्ती का पूरा जिम्मा RRB के पास होगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवार फॉर्म भर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 11,127 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और रेलवे का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं. ALP की नौकरी को रेलवे की अहम और जिम्मेदारी वाली नौकरियों में गिना जाता है.

जोन के अनुसार पदों का बंटवारा

आरआरबी की ओर से जोन वाइज पदों की जानकारी भी साझा कर दी गई है. मध्य रेलवे में 1400 पद, पूर्व मध्य रेलवे में 700 पद और पूर्व तटीय रेलवे में 1625 पद रखे गए हैं. इसके अलावा पूर्व रेलवे में 608, उत्तर मध्य रेलवे में 457 और उत्तर रेलवे में 740 पदों पर भर्ती होगी. दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे ज्यादा 1531 पद हैं, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 1276 पद रखे गए हैं. इसके साथ ही दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और अन्य जोन में भी पद तय किए गए हैं. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भी कुछ पद शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

ALP पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास तय शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है. अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ आईटीआई किया होना चाहिए. जो उम्मीदवार 10वीं के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं, वे भी आवेदन के पात्र हैं. इसके अलावा जिन युवाओं ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, वे भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं.

आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग को 3 साल और एससी व एसटी वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी. इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

आवेदन के समय उम्मीदवारों को तय शुल्क जमा करना होगा. सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है. वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये तय किया गया है. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

ALP भर्ती की चयन प्रक्रिया आसान नहीं होगी. उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT-1 होगी. इसके बाद CBT-2 आयोजित की जाएगी. इसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT) ली जाएगी. इन सभी परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चरण में चिकित्सा जांच होगी. सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा.

कब से शुरू होंगे आवेदन

फिलहाल आवेदन की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरआरबी जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा. नोटिफिकेशन में आवेदन की तारीख, परीक्षा की संभावित समय-सारणी और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

यह भी पढ़ें - शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 24 Feb 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Education JObs Railway ALP Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
सरकारी नौकरी का मौका, सुप्रीम कोर्ट में निकली इतने पदों पर भर्ती; जल्दी करें आवेदन
नौकरी
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
संसद सचिवालय में कैसे होती है भर्ती, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इन सीटों पर होगा खास फोकस, इस कंपनी को सौंपा जिम्मा
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
ई-पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget