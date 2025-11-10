उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर सैलरी तक सब कुछ

उत्तराखंड सरकार ने बेसिक शिक्षकों के 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य के विभिन्न जिलों में इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. यह मौका उन युवाओं के लिए बेहतरीन है, जो टीईटी पास हैं और शिक्षण क्षेत्र में नौकरी की तलाश में हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ डीएलएड (D.El.Ed) या बीटीसी (BTC) होना आवश्यक है. इसके अलावा उम्मीदवार ने उत्तराखंड टीईटी (UTET) परीक्षा पास की होनी चाहिए. केवल वही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे, जो इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं.

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के अनुसार होगी. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी. एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी.

सैलरी कितनी होगी?

चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा. यह वेतनमान लेवल-6 पे स्केल के अंतर्गत आएगा. इसके साथ ही डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उम्मीदवार के शैक्षणिक अंकों, प्रशिक्षण अंकों और टीईटी परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा. उसी आधार पर चयन होगा.

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के साथ उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, डीएलएड या बीटीसी ट्रेनिंग प्रमाणपत्र, टीईटी प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर.

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

उम्मीदवार अपने जिले के लिए जारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन डाउनलोड करें.

उसमें दिया गया आवेदन पत्र प्रिंट करें और मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें.

आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित (self-attested) प्रतियां संलग्न करें.

पूरा फॉर्म रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने जिले के शिक्षा विभाग के पते पर भेजें.

आवेदन भेजने से पहले सभी जानकारियों और दस्तावेजों को एक बार अवश्य जांच लें ताकि कोई गलती न हो.

