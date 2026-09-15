UPSSSC में 132 पदों पर भर्ती, 21 से 40 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ में सीनियर इंस्ट्रक्टर के कुल 132 पद भरे जाएंगे. भर्ती का विज्ञापन नंबर 21-Exam/2026 है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हो गई. इच्छुक और एलिजिबल उम्मीदवार 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

किस विषय में कितने पद?

कुल 132 पदों को अलग-अलग विषय में बांटा गया है. इनमें सबसे ज्यादा पद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं. इसके अलावा प्लांट प्रोटक्शन और हॉर्टिकल्चर में 16-16, एनिमल हसबेंडरी में 14 और एग्रोनॉमी में 12 पद है. वूमेन वेलफेयर के 9, कोऑपरेशन, पंचायत और सॉइल साइंस के 8-8 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5, पब्लिक हेल्थ के 3 प्रोडक्शन के 2 और एग्रीकल्चर के 1 पद पर भर्ती होगी.

21 से 40 साल की उम्र जरूरी

आवेदन करने वाली उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2026 को कम से कम 21 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. शैक्षणिक योग्यता विषय के अनुसार अलग-अलग है. संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के पास डिग्री या मास्टर होना चाहिए. इसमें एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, बॉटनी, एंटोंमोलॉजी, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, वेटरिनरी साइंस, एग्रोनॉमी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पब्लिक हेल्थ ओर रूरल डेवलपमेंट जैसे विषय शामिल है.इसके साथ ही उम्मीदवार के पास यूपी पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है.

इतनी मिलेगी सैलरी

सीनियर इंस्ट्रक्टर पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-6 के तहत सैलरी मिलेगी. इसका वेतनमान 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है. आवेदन के दौरान सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है. इसमें सभी कैटेगरी शामिल है.

पहले पीईटी स्कोर से होगी शॉर्टलिस्टिंग

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सीधे मुख्य परीक्षा से नहीं होगा. सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड यूपी पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. आयोग प्रत्येक कैटेगरी में उपलब्ध पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शाॅर्ट लिस्ट करेगा. इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के अगले चरण में जाना होगा.

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100 सवालों की होगी मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें 100 सवाल 100 अंकों के होंगे. परीक्षा के दौरान 2 घंटे का समय मिलेगा. गलत उत्तर देने पर प्रश्न के निर्धारित अंक का एक चौथाई हिस्सा काटा जाएगा. पेपर में 65 सवाल संबंधित विषय, ग्रामीण विकास और एनालिटिकल या डेटा इंटरप्रिटेशन से होंगे. कंप्यूटर और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 सवाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी के 20 सवाल पूछे जाएंगे

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट नंबर 21-Exam/2026 चुनना होगा.

अब पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन डिटेल से लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा.

अब पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरने के बाद फीस जमा करनी होगी.

इसके बाद लास्ट में फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें.

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