हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, फटाफट कर लें ये काम

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती फॉर्म में सुधार का आखिरी मौका, फटाफट कर लें ये काम

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर. UPPRPB ने फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दी है. जानिए आखिरी तारीख, सुधार की प्रक्रिया और भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Feb 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. जिन उम्मीदवारों से आवेदन करते समय कोई गलती हो गई थी, उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार तय समय के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं.

पदों की जानकारी 

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है. इस भर्ती में विभिन्न इकाइयों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला) के लिए 10,469 पद, पीएसी (केवल पुरुष) के लिए 15,131 पद, महिला पीएसी बटालियन (लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर) के लिए 2,282 पद रखे गए हैं. इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 1,341 पद, घुड़सवार पुलिस में 71 पद, जेल वार्डर (पुरुष) के 3,279 पद और जेल वार्डर (महिला) के 106 पद शामिल हैं.

फॉर्म में क्या-क्या जानकारी अपडेट कर सकते हैं ?

करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में कुछ चयनित जानकारियों को ही अपडेट कर सकते हैं. इसमें नाम या माता-पिता के नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि से जुड़ी गलती ,शैक्षणिक,कैटेगरी, पता और संपर्क से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है. हालांकि बोर्ड ने साफ किया है कि OTR  से फेच की गई जानकारी और अपलोड की गई फोटो में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

करेक्शन के दौरान समस्या होने पर क्या करें

यदि आवेदन फॉर्म में सुधार करते समय किसी तरह की तकनीकी परेशानी या अन्य समस्या आती है, तो अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1800 9110 005 पर संपर्क कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन सेवा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी, जहां उम्मीदवार अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं फॉर्म में सुधार

UPPRPB के अनुसार, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए करेक्शन विंडो 3 फरवरी 2026 सुबह 6 बजे तक खुली रहेगी. इसके बाद किसी भी तरह के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा.इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपने आवेदन की जांच जरूर कर लें.

कैसे करें सुधार ?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
JObs UP Police Bharti 2026 UP Police Constable Correction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget