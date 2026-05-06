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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूनियन बैंक में 1800+ पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदक से जुड़ी पूरी जानकारी

यूनियन बैंक में 1800+ पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदक से जुड़ी पूरी जानकारी

यूनियन बैंक में अप्रेंटिस के  1865 पदों पर भर्ती जारी की गई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in⁠ पर जाकर 19 मई  तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 May 2026 05:40 PM (IST)
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अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती में उम्मीदवारों को बैंक में काम करने का अनुभव मिलेगा.

इस भर्ती के तहत पूरे देश में कुल 1865 पद भरे जाएंगे.अलग-अलग राज्यों में इन पदों को बांटा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ज्यादा पद दिए गए हैं, जबकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम पद रखे गए हैं..

राज्यवार पदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 335 पद रखे गए हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र में 196, तेलंगाना में 164, कर्नाटक में 131, मध्य प्रदेश में 116 और तमिलनाडु में 95 पद दिए गए हैं.वहीं बिहार, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अच्छी संख्या में पद उपलब्ध हैं.

योग्यता 

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार की डिग्री 1 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए. इसके अलावा जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है.

आयु सीमा 

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क 

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग वर्गों के लिए अलग रखा गया है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 944 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए यह 708 रुपये रखा गया है.वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 236 रुपये तय किया गया है.

चयन प्रक्रिया 

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जिसमें उनके ज्ञान और योग्यता का आकलन किया जाएगा.इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उस क्षेत्र की भाषा समझता है. अंत में मेडिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

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कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 रुपये शहरी क्षेत्रों में 18,000 रुपये और मेट्रो शहरों में 20,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा.

कैसे करें आवेदन? 

  1. सबसे पहले यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in⁠ पर जायें.
  2. वहां Careers या Recruitment सेक्शन में जाकर Apprentice Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद उम्मीदवार NAPS और NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
  4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.
  5. सभी डीटेल्स भरने के बाद अंत में फॉर्म सबमिट करके
  6. उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें

यह भी पढ़ें- कौन थे भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? जानें उस समय कितनी मिलती थी सैलरी

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Published at : 06 May 2026 05:40 PM (IST)
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