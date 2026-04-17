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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीSBI Retired Officers Recruitment 2026: एसबीआई बैंक में रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 105 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा इंटरव्यू से होगा चयन

SBI Retired Officers Recruitment 2026: एसबीआई बैंक में रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 105 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा इंटरव्यू से होगा चयन

एसबीआई बैंक ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 105 पदों पर रिजॉल्वर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 07:27 PM (IST)
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  • एसबीआई पूर्व अधिकारियों के लिए 105 रिजॉल्वर पदों पर भर्ती करेगा.
  • चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी.
  • संविदा आधार पर नियुक्तियां ग्राहक शिकायतों के समाधान हेतु होंगी.
  • रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को अनुभव का लाभ मिलेगा.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूर्व अधिकारियों के लिए फिर से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है.बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए रिजॉल्वर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती के तहत कुल 105 रिक्त पदों को भरा जाएगा. यह नियुक्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी, जहां चयनित उम्मीदवारों को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने और बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी.इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी और चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई यह भर्ती ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. बैंक में कई बार शिकायतों के समाधान में समय लगता है, ऐसे में अनुभवी रिटायर्ड अधिकारियों की मदद से इन समस्याओं को तेजी से सुलझाया जा सकेगा. बैंकिंग क्षेत्र में वर्षों तक कार्य कर चुके अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर जटिल मामलों को आसानी से समझ सकेंगे और ग्राहकों को समय पर समाधान दे पाएंगे. इससे बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ेगी.


कहां होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 105 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ये पद देशभर के अलग-अलग सर्कल्स में बांटे गए हैं ताकि हर क्षेत्र में शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत हो सके. उपलब्ध जानकारी के अनुसार नई दिल्ली सर्कल में सबसे अधिक 15 पद रखे गए हैं. इसके अलावा लखनऊ सर्कल में 13 पद, पटना में 10 पद, भोपाल में 9 पद और कोलकाता में 7 पदों पर भर्ती की जाएगी. वहीं गांधीनगर, जयपुर और गुवाहाटी सर्कल में 6-6 पद निर्धारित किए गए हैं. शेष पद अन्य क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं.इससे साफ है कि बैंक देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहता है.

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चयन प्रक्रिया क्या होगी
इस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी.चयन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अनुभवी उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकें.सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी.इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.इंटरव्यू में उम्मीदवार के अनुभव, बैंकिंग जानकारी, समस्या समाधान क्षमता और कार्य कौशल को परखा जाएगा.
इंटरव्यू के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और फिर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. इस प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को संविदा आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.


कौन-कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी पद से रिटायर हो चुके हैं. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास बैंकिंग कार्यों, ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण और प्रशासनिक अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है. उम्मीदवार का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए ताकि वह जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से कर सके.रिटायर्ड अधिकारियों के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि वे अपने अनुभव का उपयोग दोबारा बैंकिंग क्षेत्र में कर सकेंगे.

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जायें.
  • वहां Careers या Recruitment सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरें.
  • फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें.
  • उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
JObs SBI Recruitment 2026 Retired Officers Vacancy Retired Bank Officers Jobs
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